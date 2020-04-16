Строкова: Вместе с фондом Матраимова мы развозим муку малоимущим в Бишкеке

Гуманитарную помощь остро нуждающимся семьям представители фонда имени Исмаила Матраимова оказывают по всей республике. В Бишкеке помогла распределить часть муки депутат ЖК Евгения Строкова. А издательский дом "Вечерний Бишек" предоставил помещение для ее фасовки и дальнейшего распределения.

По словам Строковой, к ней обратились представители фонда с просьбой составить списки нуждающихся семей, которые еще не получили продуктовую помощь от государства.

- Моя задача – раздать муку поадресно 262 семьям, которых не учли другие социальные службы. Но это не вся помощь фонда по Бишкеку, а только по тому списку, который составляла я, - объяснила депутат.

В течение нескольких дней муку раздавали семьям учителей, медсестер и санитарок в нескольких точках столицы. Также два мешка муки отвезли в Московский район – в семью женщины, которая взяла домой нескольких людей с ограниченными возможностями здоровья и теперь ухаживает за ними.