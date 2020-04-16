Комитет ООН по правам человека встал на сторону жертвы пыток

Через 11 лет после инцидента, Комитет ООН по правам человека признал факт применения пыток в отношении жителя Сузакского района Жанышбека Халмаматова. Об этом сообщается на сайте Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость".

Отмечается, что в мае 2009 года Халмаматов был задержан по подозрению в наезде со смертельным исходом. От мужчины пытками добились признательных показаний, которые легли в основу обвинения. В марте 2011 года Сузакский районный суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы.

Родственники жертвы пыток обратились за помощью в "Справедливость". Усилиями правозащитников областная прокуратура возбудила уголовное дело против четырех милиционеров Сузакского ОВД.

Кроме применения пыток милиционерам было предъявлено обвинение в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, превышении должностных полномочий и незаконном задержании или заключении под стражу. Но милиционеров при этом даже не отстранили от работы.

В декабре 2011 года Верховный суд поставил точку в этом деле: вынес вердикт, что милиционеры невиновны. До этого милиционеров оправдали в районном и областном судах. Тем самым были исчерпаны все правовые средства защиты на национальном уровне.

- Были и доказательная база, и освидетельствование, и возбуждение дела по редкостной статье, и поддержка обвинения прокуратурой. Но все это развалилось в суде, где все удивительно были единодушны, - говорит директор правозащитной организации "Справедливость" Валентина Гриценко.

В сентябре 2012 года правозащитники подали индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. Жалобу в Комитете зарегистрировали в конце апреля 2014 года.

13 марта 2020 года, Комитет ООН по правам человека вынес свое соображение (решение) по этому делу. Международный орган признал, что право Халмаматова на свободу от пыток было нарушено и органы государственной власти неэффективно расследовали жалобу о пытках и признательные показания, полученные под пытками, легли в основу обвинения в наезде со смертельным исходом.

- Решение Комитета ООН по правам человека – это основание для того, чтобы дело Халмаматова было заново рассмотрено. Возможно, в результате национальные судебные органы оправдают его. Также это решение ляжет в основу нашего обращения в прокуратуру для возобновления дела по пыткам, факт которых признал Комитет. Кроме того, теперь мы можем обратиться в суд с требованием компенсации за неэффективное расследование, - рассказал VB.KG адвокат правозащитной организации "Справедливость" Уткир Джаббаров