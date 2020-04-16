Страны ОДКБ усиливают борьбу с кибертерроризмом

Перспективы операции по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий обсудили на своем совещании руководители и представители национальных штабов государств Организации Договора о коллективной безопасности. Совещание прошло в Секретариате ОДКБ в Москве, под председательством заместителя Генерального секретаря организации Валерия Семерикова.

Как отметил он, главами государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана – на последней сессии Совета коллективной безопасности была дана положительная оценка результатам скоординированных мероприятий, проводимых в рамках "ПРОКСИ", которая является постоянно действующей операцией. Вместе с тем Семериков подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания усилий на этом направлении.

По его словам, судя по представленным отчетным материалам, количество и "сложность" кибератак увеличивается, равно как и численность тех, кто вовлечен в них, а это представители криминала, террористических организаций.

"Преступления в сфере информационных технологий совершаются ежесекундно, круглосуточно и непрерывно на протяжении всего года. Все чаще и чаще подобного рода противоправные деяния носят транснациональный преступный характер. Эти тенденции свойственны не только пространству государств-членов ОДКБ, но и наблюдаются в мировом масштабе", - констатировал Валерий Семериков.

Ущерб от кибератак, который уже стал существенно влиять на мировую экономику, он оценил триллионами в долларовом эквиваленте. "Помимо этого есть более существенная угроза того, что, используя особые методики, порожденные киберреволюцией в мире, даже против их воли, государства могут столкнуть. Потому что эти атаки маскируются под трансграничный криминал, они маскируются под посредников, под третьи факторы", - заявил Валерий Семериков.

"Вот это нужно "лечить" не только "кибергигиеной", здесь проблема глобальная и существенно сложнее. Нужно однозначно знать реальный источник нападения. Не только с точки зрения пропаганды - это вторично, а с точки зрения купирования проблемы. А это на сегодняшний день можно решать только через международное сотрудничество", - отметил Семериков. И выразил надежду в том, что "наши совместные действия в рамках операции "ПРОКСИ" будут содействовать укреплению коллективной безопасности государств-членов ОДКБ".