Как спасают от голодной смерти животных в Каракольском зоопарке

Каракольский зоопарк, практически единственное место в Кыргызстане, где спасают диких животных. Некоторых пациентов после реабилитации отпускают на волю, другие навсегда остаются в зоопарке, так как больше не могут выживать в дикой природе. После объявления строгого карантина во всей стране из-за угрозы коронавируса животные в зоопарке оказались на грани голодной смерти.

- Сначала было очень трудно, мы думали, что не справимся, и я написала клич о помощи в соцсетях. Понемногу, но люди стали откликаться. Кто-то несет несколько кочанов капусты, кто-то тюк сена, другие перечисляют деньги на счет фонда. Видно, что люди дают не лишнее, а отрывают от себя. Многие присылают по 50-100 сомов. Благодаря этой помощи нам удалось запасти сено, но главное почувствовать оптимизм, веру в то, что мы справимся, - рассказала директор общественного фонда "Бугу-Эне" Салтанат Сеитова.

В зоопарке живут 150 животных. Один из самых известных – Жаабарс малыш-барсенок ослепший после того как неизвестный охотник выстрелил ему в голову дробью. Только он съедает несколько килограммов мяса ежедневно, а еще нужны лекарства и лечение.

Некоторые частные компании взяли на попечение некоторых животных из зоопарка. Расходы для Жаабарса оплачивает компания ОсОО "Мастер Фрост", кроме того, РСК-Банк выделил хищнику через ГАООСЛХ 50 тысяч сомов. Вчера деньги поступили на счет фонда. Зоомагазин "Хвостик" будет заботиться о двух волках, другие компании взяли на попечение некоторых хищных птиц.

- В трудную минуту нам помог депутат Экмат Байпакбаев. Он сам откликнулся, когда узнал о нашей беде. Сейчас зоопарк закрыт и мы не можем заработать, продавая билеты. Поэтому я очень беспокоилась, как выплачу зарплату сотрудникам. Экмат Байпакбаев полностью покрыл расходы на выплату зарплат за апрель. Кроме того, каждому сотруднику выделил по мешку муки. Для наших подопечных закупил отруби и другие корма. Профинансировал часть необходимых работ в зоопарке, - рассказала Салтанат Сеитова.

Хотя ситуация перестала быть отчаянной, зоопарку по-прежнему нужна помощь. Фонд "Бугу-Эне", который заботится о животных не получает финансирование от государства и существует в основном за счет частных пожертвований.

Те, кто хочет помочь диким животным могут перечислить средства следующими способами:

ЭЛЬСОМ: 0553634238⠀⠀⠀

⠀Банковские реквизиты:⠀⠀⠀

⠀БЦФ ОАО "Оптима Банк"⠀⠀⠀

⠀Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Киевская, 104/1⠀⠀⠀

⠀БИК: 109018⠀⠀⠀

SWIFT: ENEJKG22⠀⠀⠀

Р/С № 1091820239920161 (мультивалютный)⠀⠀⠀

ИНН: 02806201310246⠀⠀⠀

Код ОКПО: 27648901⠀⠀⠀