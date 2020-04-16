Генпрокурора просят рассмотреть законность закрытия Верховного суда при ЧП

"Коалиция против пыток" обратилась к генеральному прокурору с просьбой рассмотреть законность некоторых аспектов деятельности судебной системы в условиях ЧП, а также оценить степень правовой защищенности нарушителей комендатского часа. Об это сообщается на сайте правозащитной организации.

В обращениии говориться, что в соответствии с указом президента, Верховному суду было предоставлено право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории городов Бишкек, Джалал-Абад, Сузакского района Джалал-Абадской и города Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области Кыргызской Республики. Верховный суд же принял решение о закрытии в связи с карантином. Дежурство судей и сотрудников аппарата судов Ошской, Джалал-Абадской областей и города Бишкек, а также Чуйского областного и межрайонного судов Чуйской области было продлено до 30 апреля 2020 года.

Коалиция против пыток отмечает, что Конституцией КР определены неограниченные права человека, которые подразумевают непрекращающую их защиту.

"Указ президента предоставил ВС право изменить териториальную подсудность, но не позволяет приостанавливать деятельность целой ветви власти. Решение о закрытии Верховного суда в связи с карантином было принято самостоятельно и не ясно на основании какого нормативно правового акта", -пишут правозащитники

В Коалиции против пыток подчеркивают, что важным аспектом данной ситуации является вопрос о соблюдении прав задержанных, обвиняемых, осужденных. Не разьяснены вопросы касательно процессуальных сроков содержания указанных лиц в связи с тем, что суды закрыты на карантин.

"Нашими адвокатами, сообщаются факты, когда мера пресечения в отношении обвиняемых продлевается судом, без участия адвоката и обвиняемого. Мы считаем, что в условиях ЧП судебная система и правосудие не может приостанавливаться, а наоборот суд должен более тщательно реагировать на соблюлдение процессуальных процедур и не позволять нарушению законов", - говорится в сообщении.

Кроме того, юристы правозащитной организации просят Генпрокуратуру обратить внимание на то, что сегодня не реализуется право на защиту задержанных нарушителей комендантского часа. В силу определенных причин это обьясняется введенным режимом, но каким образом обеспечивается безопасность задержанных лиц, если они содержатся до окончания комендатского часа в приемнике распределителе, в органах комендатуры и других учреждениях остается неизвестным. Такие меры подвергают сотрудников правоохранительных органов и самих задержанных риску заражения вирусом.