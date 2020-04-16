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Милиционерам тоже помогают: масками, перчатками, очками и костюмами

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- Александр Тузов
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Как рассказала VB.KG Бегимай Бекболотова, PR-менеджер базирующегося в Бишкеке общественного фонда "За международную толерантность", на юге Кыргызстана ими была передана значительная помощь сотрудникам милиции в связи с нынешней пандемией коронавируса.

Таким образом, управлениям внутренних дел Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей было передано 3 тысячи масок, 3 тысячи перчаток, 150 защитных костюмов и 150 защитных очков на общую сумму 285 тысяч сомов.

Помощь была распределена среди сотрудников милиции и общественно-профилактических центров, которые находятся в зоне риска, взаимодействуют с большим количеством людей и поддерживают порядок режима ЧП.

- Инициатива стала возможна благодаря проекту "Развитие партнерства и сотрудничества в сообществах Кыргызской Республики", реализуемого общественным фондом "За международную толерантность" и Saferworld, при финансовой поддержке Посольства США в КР. Проект стремится установить и укрепить доверительное и уважительное партнерство между милицией, местными органами самоуправления и сообществами для совместного решения проблем в Кыргызстане. Доставку из Бишкека обеспечили УВД каждой из этих трех областей, - подчеркивает Бегимай Бекболотова.

Также она рассказала, будет ли оказана аналогичная помощь другим регионам.

- Мы пока обсуждаем с нашими партнерами финансовую возможность аналогичной помощи милиционерам севера республики. Пока от наших партнеров удалось получить финансирование только для милиционеров юга Кыргызстана, ответила Бегимай Бекболотова.


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URL: https://www.vb.kg/387255
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, Джалал-Абадская область, Ошская область, посольство, США, коронавирус, УВД
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