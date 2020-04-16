Правительство просит фармкомпании продать лекарства для детей с онкологией

Правительство Кыргызстана выделило 160 млн сомов для приобретения лекарств для людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Из этих средств 100 млн сомов предназначены для взрослых, 60 млн сомов – для детей.

Отметим, средства были выделены раньше и по ряду препаратов уже состоялся тендер, однако в связи с закрытием границ поставки задерживаются.

"Ифосфамид, дактиномицин, даунорубицин были закуплены через Фонд высоких технологий, тендер прошел в декабре 2019 года. Из-за закрытия границ поставка задерживается. По заявке по препаратам метотрексат, циторабин, адриабластин, урометоксан не было предложений от фармкомпаний", - говорится в сообщении штаба.

В связи с этим в детской онкологии сложилась сложная ситуация – не хватает лекарств для химиотерапии. Правительство ко всем фармкомпаниям при наличии препаратов или при возможности в кратчайшие сроки поставки препаратов (метотрексат, циторабин, адриабластин, ифосфамид, урометоксан, дактиномицин, даунорубицин) оказать содействие в приобретении путем метода прямого заключения договора.