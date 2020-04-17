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Студия "Кыргызфильм" ведет летопись событий во время карантина

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- Анастасия Карелина
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Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева ведет летопись происходящих в период карантина событий.

Традиция фиксировать все значимое родилась еще в 40-е годы прошлого века. Во времена СССР раз в месяц на экраны выходил киножурнал "Советская Киргизия", в котором можно было увидеть и знаковые мероприятия, и рабочие будни. Кинематографисты старались запечатлеть все самое интересное. В годы независимости киножурнал выходить перестал, устарело само его название, но работа над уникальным архивом не прекратилась. Изменились разве что носители – на смену кинопленке пришло видео.

"Мы продолжали снимать все, что происходило в государстве в 90-е годы прошлого века, не прекращаем эту работу и сейчас в XXI веке. Что-то остается в киноархиве студии, что-то передаем в Госархив. Наша задача состоит в том, чтобы оставить для истории, для потомков как можно больше интересного материала. Потом его смогут использовать в своей работе режиссеры-документалисты. Согласитесь, не у всех есть возможность вести подобную летопись! Мы же получили в комендатуре пропуск. Везде объясняем, что представляем "Кыргызфильм" и снимаем все для истории. И простые люди, и проверяющие на блокпостах относятся с пониманием. Сейчас хотим получить пропуск для работы во время комендантского часа, ведь ночью жизнь продолжается", - рассказал VB.KG директор "Кыргызфильма", заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Айбек Джангазиев.

В съемочную группу входит всего два человека. Это сам Айбек Джангазиев – режиссер, оператор и водитель в одном лице. Обязанности осветителя и звукооператора легли на Максата Мамырканова. Выезжает с ними и известный фотограф Алимжан Жоробаев.

Съемочная команда "Кыргызфильма" в период ЧС уже успела запечатлеть, как трудятся столичная мэрия и городские службы, продолжающие облагораживать Бишкек, что происходит на блокпостах, как работает комиссия по распределению гуманитарной помощи, и чем занимается Штаб Добра.

"Хороший эпизод мы сняли с велотимуровцами, которые получали инсулин и развозили его больным, живущим на окраинах города, в селах. Они дали нам небольшое интервью, признались, что не могут сидеть дома. На самом деле они огромную помощь оказывают людям. Надо будет еще снять врачей. Здесь, правда, есть определенные сложности. В больницах требуется полная экипировка. Надеюсь, нам с этим помогут", - добавил Джангазиев.


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URL: https://www.vb.kg/387263
Теги:
кино, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Кыргызфильм
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