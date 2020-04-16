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Главврач инфекционной больницы: Мы выстоим и никого не подведем!

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- Екатерина Улитина
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Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев рассказал, как идет борьба с коронавирусной инфекцией. В эту больницу доставляют всех пациентов с COVID-19 из Бишкека и Чуймской области. Сами медики живут здесь же - в больнице. Они уверены, что выдержат это испытание и не подведут своих пациентов. Правда проверки ФОМС, как признается Гульжигит Аалиев, достают врачей больше, чем коронавирус. Рассказ врача о его работе опубликовала эксперт Минздрава Елена Баялинова.

"У нас в больнице есть чистая и грязная зоны, а также специальное место, где, прежде чем заходить к больным, медработники все вместе переодеваются в одинаковые костюмы без разницы: врачи, медсестры, санитарки. Все имеющиеся у нас средства индивидуальной защиты соответствуют установленным спецификациям, мы не берем СИЗ с улицы. Каждый день у нас уходит примерно 100 и больше комплектов. Вчера, например, мы израсходовали 142 комплекта. В обычных масках никто не ходит, потому что они нас не защищают. В основном все используют респираторы. Из гуманитарной помощи по линии Минздрава КР нам досталось 500 защитных костюмов, которых, к сожалению, хватило на три дня. Я срочно написал в Минздрав письмо, чтобы нам выделили дополнительные СИЗ.

В каждом отделении у нас посменно дежурит четыре бригады, каждая из которых держит шестичасовую вахту, с 6.00 до 12.00 и так далее. Все наши сотрудники живут в больнице. Слава Богу, никто из них не инфицирован, и, надеюсь, мы будем вместе до последнего больного. Все они находятся в равных условиях, вместе живут, вместе принимают пищу. Мы организовали гостиничный комплекс и выделили для них больничные палаты. Сейчас в больнице работает всего 200 сотрудников, среди них бухгалтеры, дворники, сантехники и электрики, которые поддерживают больничную инфраструктуру и сервис. Часть персонала разъехалась по областям, помогать коллегам на местах. Для врачей и пациентов в регионах мы проводим еще и онлайн консультации.

На наших ежедневных планерках, которые мы проводим обычно в 8.00, никто не высказывает жалобы или недовольства, а, наоборот, люди поддерживают друг друга, проявляют рабочую солидарность и благодарят за внимание и помощь.

Я сам выступаю своим коллегам в качестве гарантии, мотивации и поддержки, потому что живу и работаю вместе с ними и стараюсь выполнять все их просьбы, подключил к этому своих знакомых, родственников и друзей, которые закрывают все наши первостепенные нужды. Мы стараемся шутить и подбадривать друг друга. Кроме того, нашему персоналу постоянно звонят родные и близкие, поздравляют с днем рождения, передают цветы и посылочки.

На 16 апреля в РКИБ всего 112 госпитализированных, из них 96 с коронавирусом, в том числе и 39 медработников, в основном эпидемиологи, среди них есть одна медицинская сестра и один врач-хирург. Мы принимаем на себя главный удар по коронавирусу в Бишкеке и в Чуйской области, в данное время у нас нет других больных.

Конечно, живем на нервах, особенно достают проверки ФОМС, когда к нам приходят и начинают отвлекать ненужными вопросами и указаниями. Они добивают нас больше, чем сам коронавирус. После таких проверок мои сотрудники приходят со слезами на глазах и приносят заявления с просьбой уволить их по собственному желанию. И еще одна наша проблема - пока не все люди получили дополнительные выплаты, потому что закрылись учреждения здравоохранения, где работали наши бухгалтеры, и они не успели произвести окончательные расчеты: их начислили только врачам, а медсестры и санитарки временно остались за бортом. Обещают, что послезавтра им тоже выдадут обещанные средства.

Сегодня у нас четыре тяжелых пациента, которые находятся в реанимации, среди них один врач-эпидемиолог. Мы имеем всё необходимое для их лечения. Конечно, иногда трудно поверить в чудо, но у нас есть такая пациентка 53-х лет, которую, благодаря нашим реаниматологам, мы вытащили из крайне тяжелого состояния. Вчера провели консилиум, и сейчас больная показывает положительную динамику и пошла на поправку. Обещаю, что мы выдержим и никого не подведем!"


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URL: https://www.vb.kg/387264
Теги:
Минздрав, ФОМС, эпидемия, Кыргызстан, врачи, коронавирус, COVID-19
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