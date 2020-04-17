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На дорогах Бишкека усилен контроль за соблюдением ПДД

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- Оксана Гут
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Инспекторы патрульной милиции по Бишкеку проводят профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению нарушения ПДД в целях обеспечения безопасности на дорогах.

Как сообщает Республиканский штаб по COVID-19, осуществляется проверка следующих документов:

  1. удостоверение личности;
  2. справка с места работы, жительства;
  3. наличие маршрутного листа;
  4. водительское удостоверение;
  5. документы на транспортное средство;
  6. спецпропуск.

Кроме того, проводится проверка наличия неоплаченных штрафов по "Безопасному городу", автомобили злостных неплательщиков водворяются на штрафстоянку.

"Отдельные водители злоупотребляют положением, под видом доставки граждан в больницы либо продуктов пенсионерам, заехав на крантинную территорию, передвигаются по своим личным делам. Также, отмечены факты, когда лицо после пересечения блокпостов, прикрываясь волонтерами - не соблюдают ПДД, которые должны соблюдать все", - говорится в сообщении.

От редакции отметим, что накануне в соцсетях несколько волонтеров, обратились к руководству правоохранительных органов с тем, чтобы с тех людей, которые на собственные средства развозят медиков до работы и продукты питания нуждающимся, временно не взымали штрафы за некоторые нарушения ПДД.


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URL: https://www.vb.kg/387265
Теги:
ПДД, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, карантин
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