На дорогах Бишкека усилен контроль за соблюдением ПДД

Инспекторы патрульной милиции по Бишкеку проводят профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению нарушения ПДД в целях обеспечения безопасности на дорогах.

Как сообщает Республиканский штаб по COVID-19, осуществляется проверка следующих документов:

удостоверение личности; справка с места работы, жительства; наличие маршрутного листа; водительское удостоверение; документы на транспортное средство; спецпропуск.

Кроме того, проводится проверка наличия неоплаченных штрафов по "Безопасному городу", автомобили злостных неплательщиков водворяются на штрафстоянку.

"Отдельные водители злоупотребляют положением, под видом доставки граждан в больницы либо продуктов пенсионерам, заехав на крантинную территорию, передвигаются по своим личным делам. Также, отмечены факты, когда лицо после пересечения блокпостов, прикрываясь волонтерами - не соблюдают ПДД, которые должны соблюдать все", - говорится в сообщении.

От редакции отметим, что накануне в соцсетях несколько волонтеров, обратились к руководству правоохранительных органов с тем, чтобы с тех людей, которые на собственные средства развозят медиков до работы и продукты питания нуждающимся, временно не взымали штрафы за некоторые нарушения ПДД.