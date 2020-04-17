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Героинями энциклопедии "Женщины Кыргызстана" станут медработники

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- Нина Ничипорова
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Героинями шестого тома энциклопедии "Женщины Кыргызстана" в большинстве своем станут медицинские работники. Об этом редакции VB.KG рассказала автор энциклопедии "Женщины Кыргызстана", президент Конгресса женщин КР Замира Акбагышева.

По ее словам, она вместе с творческой группой продолжает сейчас работать над шестым томом.

- Кандидатуры лучших и самых достойных представительниц женской половины определяют сами кыргызстанцы. Мы просим органы местной власти разных регионов обсудить и представить имена будущих героинь нашего издания, выбранных людьми. И все, о ком мы рассказали в предыдущих пяти томах, действительно достойные дочери нашей страны. На этот раз нам чаще называют имена и фамилии медицинских работников, которых сегодня без натяжки можно назвать героинями, - сказала Акбагышева.

В этом томе планируются интервью с 200 кыргызстанками, работающими в разных сферах, в том числе, конечно, в медицине. А еще - о труженицах тыла, которые приближали Великую Победу.

- По просьбе женщин конгресса одной из героинь нового тома энциклопедии станет чрезвычайный и полномочный посол Китая в Кыргызстане госпожа Ду Дэвэнь, которая и как посол, и как женщина очень многое делает для развития женского движения, для укрепления связей между Всекитайской федерацией женщин и нашей организацией, чтобы мы чаще встречались и вместе работали во благо наших женщин и детей, - добавила Замира Акбагышевна.

Конгресс женщин видит свою миссию в том, чтобы рассказать о кыргызстанках разных возрастов, профессий, национальностей, матерях, труд которых вливается в труд страны, отметила собеседница редакции.

- Уверена, что женских историй успеха должно быть больше - это хорошо для всей страны. И, судя по интервью с моими собеседницами, они это доказывают своими делами. Думаю, такие публикации придают им самим уверенности и, конечно, их истории успеха - своего рода пример и для нынешнего поколения, и для подрастающего. Наши сборники–энциклопедии - это еще и история Кыргызстана в женских лицах, - считает президент конгресса.

Энциклопедии конгресс дарит послам дипмиссий в Бишкеке, чтобы, как сказала Замира Акбагышева, они лучше познакомились с гражданами страны, где работают. Издание пользуется большим спросом в республике. По словам главы конгресса и автора изданий, они планировали и выпускали энциклопедии раз в пять лет, но по просьбе обладминистраций, райакимиатов последние выпуски вышли через четыре года.

Несколько экземпляров энциклопедии конгресс передает и в наши библиотеки, и в национальные библиотеки зарубежных стран.

- Я как - то была в Иране в составе официальной делегации, и нас повели в Национальную библиотеку, которой иранцы очень гордятся, в ней не один миллион книг и разных изданий. В библиотеке во время нашего пребывания была организована выставка книг стран СНГ. И среди множества изданий на самом, можно сказать, почетном месте, я увидела нашу энциклопедию "Женщины Кыргызстана". То есть женщины Кыргызстана, можно сказать, покоряют мир.

Причем, хочу заметить, что мы рассказываем о своих героинях не сухим библиографическим языком, а стараемся показать, как они трудились или трудятся, как удается им совмещать семейные хлопоты, которые, как ни крути, ложатся на наши плечи, и быть деятельными, активными на работе.

Говорят, что в руках женщин - история страны. И ведь это так на самом деле. Без наших героинь она была бы точно беднее, - считает Замира Акбагышева.


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URL: https://www.vb.kg/387272
Теги:
Кыргызстан, активисты, медики
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