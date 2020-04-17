Скончался член-корреспондент НАН, народный учитель КР Исак Бекбоев

Это сообщение вчера и сегодня открывало новостные выпуски ряда официальных СМИ Кыргызстана. На 91-м году ушел из жизни народный учитель Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор педагогических наук, профессор Исак Бекбоевич Бекбоев.

Как рассказала VB.KG вдова ученого Сайра Кадыркуловна, похороны состоялись на бишкекском мемориальном Ала-Арчинском кладбище. Из-за ограничений периода чрезвычайного положения поминальные мероприятия проведут после отмены режима ЧП.

Важно, что официальный некролог подписали президент Жээнбеков, торага Жогорку Кенеша Джумабеков, прембер-министр Абылгазиев и другие VIPы.

Исак Бекбоевич Бекбоев родился в селе Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской области 10 января 1930 года. В 1948 году, окончив школу с медалью в селе Джаны-Алыш Кеминского района, поступил на физико-математический факультет Киргизского педагогического института.

Трудовой путь начал в 1952 году школьным учителем математики. Затем в Кыргызском НИИ педагогики работал научным сотрудником, заведующим сектором физики и математики, заместителем директора по научной работе. Почти девять лет трудился в Кыргызском государственном университете деканом факультета повышения квалификации директоров средних школ и проректором по учебно-воспитательной работе. С 1984 года Бекбоев возглавляет Кыргызский НИИ педагогики, с 1992 года–директор Кыргызского института образования (КИО), а с 2003 года - директор Центра образования и науки Кыргызской академии образования.

Бекбоев заслуженно считается основателем кыргызской школы ученых-исследователей методики преподавания математики, подготовил 23 кандидата и 7 докторов педагогических наук.

Бекбоевым и его учениками были созданы оригинальные учебники по математике для 1-11 классов кыргызской школы, которые в 2002 году были удостоены Государственной премии.

Среди его наград – ордена "Манас" и "Знак Почета", медаль "Данк".