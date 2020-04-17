Минздрав о противодействии коррупции при распределении гуманитарной помощи

На брифинге 17 апреля заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев рассказал о том, как в ведомстве противодействуют коррупции при распределении гуманитарной помощи.

Он заверил, что полученная помощь не может идти не по назначению.

"Сначала мы определяем потребности в средствах индивидуальной защиты, респираторах и других изделиях медицинского назначения. В соответствии с потребностями готовятся запросы.Далее, у нас есть комиссия по распределению гуманитарной помощи, единолично никто не решает. Гумпомощь комиссионно распределяется и через координаторов здравоохранения по областям практически с колес направляется во все горячие точки. На местах также помощь распределяется комиссионно, составляются разнорядки, подписанные, со всеми печатями, идет обратный отчет. Работа налажена, вопросов в этом направлении нет", - сообщил главный санитарный врач страны.

Вся гуманитарная помощь отслеживается - создана база данных, заключил Усенбаев.