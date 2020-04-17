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Минздрав о противодействии коррупции при распределении гуманитарной помощи

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- Оксана Гут
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На брифинге 17 апреля заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев рассказал о том, как в ведомстве противодействуют коррупции при распределении гуманитарной помощи.

Он заверил, что полученная помощь не может идти не по назначению.

"Сначала мы определяем потребности в средствах индивидуальной защиты, респираторах и других изделиях медицинского назначения. В соответствии с потребностями готовятся запросы.Далее, у нас есть комиссия по распределению гуманитарной помощи, единолично никто не решает. Гумпомощь комиссионно распределяется и через координаторов здравоохранения по областям практически с колес направляется во все горячие точки. На местах также помощь распределяется комиссионно, составляются разнорядки, подписанные, со всеми печатями, идет обратный отчет. Работа налажена, вопросов в этом направлении нет", - сообщил главный санитарный врач страны.

Вся гуманитарная помощь отслеживается - создана база данных, заключил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/387280
Теги:
гуманитарная помощь, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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