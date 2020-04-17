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В ОДКБ переходят в очередное наступление на нелегалов

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- Евгений Денисенко
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В ОДКБ согласован План проведения региональной операции "Нелегал" по противодействию незаконной миграции в 2020 году. Это произошло по итогам заседания международного штаба данной операции, которое состоялось в Москве, в Центре кризисного реагирования ОДКБ.

Как рассказали в пресс-службе организации, в заседании, на котором председательствовала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, приняли участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков и делегации всех стран-членов ОДКБ. А также - наблюдатели от Международной организации по миграции, Совета руководителей подразделений финансовой разведки, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ.

Кроме того, впервые заседание Международного штаба операции "Нелегал" проходило в режиме конференцсвязи с подключением всех национальных штабов государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

"В странах ОДКБ видят, к каким серьезным последствиям привели практически неконтролируемые потоки мигрантов в Европу из стран Ближнего Врстока, Северной Африки, из Афганистана, из других регионов со сложной внутренней политической и экономической ситуацией. Здесь и всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в обществе. Мигранты, фактически лишенные возможности интегрироваться в общество, становятся объектом пропаганды, вербовки со стороны экстремистов. Растут радикальные настроения в этой среде", - заявил Валерий Семериков.

Также он отметил, что каналы незаконной миграции пытаются использовать в своих интересах наркоторговцы, зарубежные спецслужбы, эмиссары международных террористических организаций. И именно в рамках региональной операции "Нелегал" есть реальная возможность наращивать сотрудничество между правоохранительными органами и специальными службами государств ОДКБ с целью противодействия вызовам и угрозам в миграционной сфере.

Члены Международного штаба подвели итоги прошлогодней операции "Нелегал-2019", в рамках которой было возбуждено 6 738 уголовных дел за организацию незаконной миграции, пресечено свыше 159 тысяч нарушений миграционного законодательства. И проработали этапы операции "Нелегал-2020" в текущем году.

К числу приоритетов отнесено пресечение преступной деятельности организованных групп и сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции, выявление группировок, использующих ее каналы в интересах террористических и экстремистских организаций.

Согласованный План проведения операции "Нелегал-2020" теперь будет представлен на подпись Генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю и председателю Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией, первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру

Горовому.


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URL: https://www.vb.kg/387283
Теги:
миграция, ОДКБ
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