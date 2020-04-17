Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Дневники волонтера: Жителям новостроек нечем кормить детей

76  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Собственный корреспондент издания "Вечерний Бишкек" Надежда Хохлова стала волонтером объединения "ВСЕ ВМЕСТЕ", которое сегодня помогает по возможности всем нуждающимся семьям в Бишкеке, в частности, продуктами питания. О том, что это за объединение и как все это проходит, расскажет она сама:

"Чрезвычайное положение усадило меня в водительское кресло – всерьез и надолго. Каждый день наматываю около ста километров по Бишкеку и Чуйской области, отвожу продукты в семьи, где уже сейчас нечего есть. От слова – совсем. Пандемия голода захлестнула новостройки раньше, чем короновирусная инфекция.

Для начала в двух словах – кто мы и чем помогаем людям в это сложное время. Мы – "ВСЕ ВМЕСТЕ" - волонтерское объединение, в которое вошли представители фондов и общественных объединений. С нами в команде – православные сестры Милосердия, модераторы интернет-форума "Дизель", ребята из Добровольного отряда спасателей, фонд "Руки добра", движение "Ангелы на дорогах", народный штаб "Биз барбыз" и добровольцы, которые помогают нам искать деньги на продукты, закупать их и развозить людям. Ежедневно вместе помогаем продпакетами и горячим питанием примерно ста семьям! И если в первые дни заявки отправлял город, то сейчас география сильно изменилась: девяносто процентов просящих помощь – жители новостроек и близлежащих сел.

Мое направление – Юго-Западный контур новостроек. Сегодня ездили в Ак-Ордо – уже во второй раз. Картина та же: люди не осознают опасность карантина, они спокойно гуляют по улице, не носят маски, собираются группами, обсуждают , что им теперь делать, когда в домах – шестеро по лавкам, а работы нет и непонятно, когда будет. Государственная же продовольственная помощь в этот "край географии" еще не дошла.

Стоило только нашей машине остановится у одного из домов, чтобы передать продпакеты нескольким семьям, как с близлежащих домов начали сбегаться женщины – прося помочь им тоже. Они наперегонки неслись через заборы и чужие огороды, в надежде получить хоть что-то. Одни держали в руках пачки свидетельств о рождении, другие "предъявляли" ребятишек – как наглядное доказательство многодетности. Предвидя такую ситуацию, мы захватили с собой дополнительные продуктовые наборы и раздали семьям с четырьмя - пятью детьми. У остальных же приняли документы и заявки на помощь, чтобы вернуться сюда через неделю и дать самым нуждающимся жителям новостройки передышку в страшном марафоне – в поисках еды для детей.

Ситуация в соседних новостройках отличается только пейзажами: в Ак-Ордо – это унылая паутина глиняных мокрых дорог, в Ак-Орго – нищенские мазанки, соседствующие с шикарными особняками, а в Ороке – кладбищенские кресты самого большого столичного погоста. Настроения же людей везде одинаковое: с каждым днем страх голода трансформируется в злость и отчаяние. Люди прямо заявляют, что не будут сидеть дома и смотреть, как их дети пухнут с голоду. И это – не литературная гипербола, это ужасная реальность, которая, словно война, началась просто и страшно. Что с этим делать – должно решать государство вместе с богатыми жителями новостроек. Такие есть, и сейчас им уже не отсидеться за высокими заборами своих "имений"… Мы же, волонтеры, пока стараемся потушить пожар шапками. Но он разгорается все сильнее".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387284
Теги:
волонтерство, гуманитарная помощь, новостройки, Бишкек, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  