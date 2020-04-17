Дневники волонтера: Жителям новостроек нечем кормить детей

Собственный корреспондент издания "Вечерний Бишкек" Надежда Хохлова стала волонтером объединения "ВСЕ ВМЕСТЕ", которое сегодня помогает по возможности всем нуждающимся семьям в Бишкеке, в частности, продуктами питания. О том, что это за объединение и как все это проходит, расскажет она сама:

"Чрезвычайное положение усадило меня в водительское кресло – всерьез и надолго. Каждый день наматываю около ста километров по Бишкеку и Чуйской области, отвожу продукты в семьи, где уже сейчас нечего есть. От слова – совсем. Пандемия голода захлестнула новостройки раньше, чем короновирусная инфекция.

Для начала в двух словах – кто мы и чем помогаем людям в это сложное время. Мы – "ВСЕ ВМЕСТЕ" - волонтерское объединение, в которое вошли представители фондов и общественных объединений. С нами в команде – православные сестры Милосердия, модераторы интернет-форума "Дизель", ребята из Добровольного отряда спасателей, фонд "Руки добра", движение "Ангелы на дорогах", народный штаб "Биз барбыз" и добровольцы, которые помогают нам искать деньги на продукты, закупать их и развозить людям. Ежедневно вместе помогаем продпакетами и горячим питанием примерно ста семьям! И если в первые дни заявки отправлял город, то сейчас география сильно изменилась: девяносто процентов просящих помощь – жители новостроек и близлежащих сел.

Мое направление – Юго-Западный контур новостроек. Сегодня ездили в Ак-Ордо – уже во второй раз. Картина та же: люди не осознают опасность карантина, они спокойно гуляют по улице, не носят маски, собираются группами, обсуждают , что им теперь делать, когда в домах – шестеро по лавкам, а работы нет и непонятно, когда будет. Государственная же продовольственная помощь в этот "край географии" еще не дошла.

Стоило только нашей машине остановится у одного из домов, чтобы передать продпакеты нескольким семьям, как с близлежащих домов начали сбегаться женщины – прося помочь им тоже. Они наперегонки неслись через заборы и чужие огороды, в надежде получить хоть что-то. Одни держали в руках пачки свидетельств о рождении, другие "предъявляли" ребятишек – как наглядное доказательство многодетности. Предвидя такую ситуацию, мы захватили с собой дополнительные продуктовые наборы и раздали семьям с четырьмя - пятью детьми. У остальных же приняли документы и заявки на помощь, чтобы вернуться сюда через неделю и дать самым нуждающимся жителям новостройки передышку в страшном марафоне – в поисках еды для детей.

Ситуация в соседних новостройках отличается только пейзажами: в Ак-Ордо – это унылая паутина глиняных мокрых дорог, в Ак-Орго – нищенские мазанки, соседствующие с шикарными особняками, а в Ороке – кладбищенские кресты самого большого столичного погоста. Настроения же людей везде одинаковое: с каждым днем страх голода трансформируется в злость и отчаяние. Люди прямо заявляют, что не будут сидеть дома и смотреть, как их дети пухнут с голоду. И это – не литературная гипербола, это ужасная реальность, которая, словно война, началась просто и страшно. Что с этим делать – должно решать государство вместе с богатыми жителями новостроек. Такие есть, и сейчас им уже не отсидеться за высокими заборами своих "имений"… Мы же, волонтеры, пока стараемся потушить пожар шапками. Но он разгорается все сильнее".