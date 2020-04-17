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COVID-19: Из Турции будут вывезены 211 граждан Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 17 апреля 2020 года, 211 граждан Кыргызской Республики прибудут в Бишкек рейсом "Стамбул-Бишкек-Стамбул". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Данный рейс организован во взаимодействии с турецкой стороной в рамках эвакуации граждан Турецкой Республики, находящихся на территории Кыргызской Республики.

Министерство напоминает, что вчера, 16 апреля 2020 года состоялась видеоконференция Министров иностранных дел КР и Турции, в ходе которой главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопрос организации чартерных рейсов для обоюдной эвакуации граждан обеих стран


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URL: https://www.vb.kg/387285
Теги:
миграция, Турция, Кыргызстан, коронавирус, МИД
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