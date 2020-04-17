Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве без средств к существованию остались 10 тысяч кыргызстанцев

256  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве и Московской области, из-за введенных мер по предотвращению распространения коронавируса, без средств к существованию и продуктов питания остались 10 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщает благотворительный фонд "Развитие миграции" в своем обращении к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

"Люди остались практически без жилья и продуктов питания. Стоимость проживания в хостелах составляют 7 тысяч рублей, но нам удалось договориться и снизить стоимость до 3,5 тысяч рублей в месяц. Люди проживают по 20-30 человек на небольших жилплощади. В Фонд ежедневно обращаются по 300 человек с просьбой оказать им помощь. Самостоятельно мы не можем помочь всем и поэтому обращаемся к вам за поддержкой", - говорится в обращении общественного фонда.

Своими силами Фонд собрал и оказал помощь 1100 человек, но остальным помочь они не в состоянии. В связи с этим Фонд обращается за помощью к президенту и властям Кыргызстана, с просьбой помочь мигрантам с жильем и продуктами питания.

Те кто желают помочь Фонду, могут связаться с его руководством через социальные сети или по номеру телефона: +7 (967) 311-11-11


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387289
Теги:
благотворительность, миграция, президент, Россия, Москва, Кыргызстан, карантин, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  