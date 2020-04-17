В Москве без средств к существованию остались 10 тысяч кыргызстанцев

В Москве и Московской области, из-за введенных мер по предотвращению распространения коронавируса, без средств к существованию и продуктов питания остались 10 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщает благотворительный фонд "Развитие миграции" в своем обращении к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

"Люди остались практически без жилья и продуктов питания. Стоимость проживания в хостелах составляют 7 тысяч рублей, но нам удалось договориться и снизить стоимость до 3,5 тысяч рублей в месяц. Люди проживают по 20-30 человек на небольших жилплощади. В Фонд ежедневно обращаются по 300 человек с просьбой оказать им помощь. Самостоятельно мы не можем помочь всем и поэтому обращаемся к вам за поддержкой", - говорится в обращении общественного фонда.

Своими силами Фонд собрал и оказал помощь 1100 человек, но остальным помочь они не в состоянии. В связи с этим Фонд обращается за помощью к президенту и властям Кыргызстана, с просьбой помочь мигрантам с жильем и продуктами питания.

Те кто желают помочь Фонду, могут связаться с его руководством через социальные сети или по номеру телефона: +7 (967) 311-11-11