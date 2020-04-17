Шарипов через VB.KG поздравил астронавтов с возвращением на Землю

Находящийся в подмосковном Звездном городке Герой Кыргызской Республики и Герой России летчик-космонавт Салижан Шарипов через VB.KG поздравляет своих звездных товарищей, космонавта Олега Скрипочку и астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с благополучным возвращением на Землю с Международной космической станции! Сам Шарипов в 2004-2005 годах работал на борту МКС около 6 месяцев и совершил два выхода в открытый космос.

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15", который отстыковался 17 апреля 2020 года в 04:53 мск от модуля "Звезда" Международной космической станции, благополучно вернулся на Землю. Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие "Сарматов" (позывной экипажа) хорошее.

Приземление спускаемого аппарата под огромным парашютом произошло в 11.17 часов по бишкекскому времени.

Пилотируемый корабль "Союз МС-15" находился в составе Международной космической станции с 25 сентября прошлого года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы).

Командир пилотируемого корабля "Союз МС-15", космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка доложил uенеральному директору Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину о штатном возвращении российского-американского экипажа на Землю.

Экипаж чувствует себя нормально. Перегрузка на отдельных участках спуска пилотируемого корабля составляли до 4G.

Продолжительность пребывания в космическом полёте Олега Скрипочки и Джессики Меир составила 205 суток, а Эндрю Моргана - 272 суток (запуск на пилотируемом корабле "Союз МС-13" состоялся 20 июля 2019 года). В связи с пандемией коронавируса Олег Скрипочка после приземления отправлен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации. Встреча космонавта Роскосмоса с семьей будет организована с учетом требований и правил, действующих в Московской области.

Что касается американских астронавтов Меир и Моргана, их на самолетах NASA направляют с аэродрома казахстанской Кызылорды в американский Хьюстон.

На борту Международной космической станции сейчас продолжает работу экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.