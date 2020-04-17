Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Шарипов через VB.KG поздравил астронавтов с возвращением на Землю

146  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Находящийся в подмосковном Звездном городке Герой Кыргызской Республики и Герой России летчик-космонавт Салижан Шарипов через VB.KG поздравляет своих звездных товарищей, космонавта Олега Скрипочку и астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с благополучным возвращением на Землю с Международной космической станции! Сам Шарипов в 2004-2005 годах работал на борту МКС около 6 месяцев и совершил два выхода в открытый космос.

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15", который отстыковался 17 апреля 2020 года в 04:53 мск от модуля "Звезда" Международной космической станции, благополучно вернулся на Землю. Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие "Сарматов" (позывной экипажа) хорошее.

Приземление спускаемого аппарата под огромным парашютом произошло в 11.17 часов по бишкекскому времени.

Пилотируемый корабль "Союз МС-15" находился в составе Международной космической станции с 25 сентября прошлого года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы).

Командир пилотируемого корабля "Союз МС-15", космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка доложил uенеральному директору Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину о штатном возвращении российского-американского экипажа на Землю.

Экипаж чувствует себя нормально. Перегрузка на отдельных участках спуска пилотируемого корабля составляли до 4G.

Продолжительность пребывания в космическом полёте Олега Скрипочки и Джессики Меир составила 205 суток, а Эндрю Моргана - 272 суток (запуск на пилотируемом корабле "Союз МС-13" состоялся 20 июля 2019 года). В связи с пандемией коронавируса Олег Скрипочка после приземления отправлен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации. Встреча космонавта Роскосмоса с семьей будет организована с учетом требований и правил, действующих в Московской области.

Что касается американских астронавтов Меир и Моргана, их на самолетах NASA направляют с аэродрома казахстанской Кызылорды в американский Хьюстон.

На борту Международной космической станции сейчас продолжает работу экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387291
Теги:
Казахстан, Россия, США, космонавтика, коронавирус, Салижан Шарипов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  