Кыргызстанцы в РФ готовы отпраздновать 75-летие Победы

Из-за пандемии коронавируса парад Победы 9 мая на Красной площади переносится. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на состоявшемся 16 апреля совещании с членами Совета безопасности.

"Для подготовки парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы", - заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на переносы, День Победы отмечается именно 9 мая, и такую дату невозможно отменить. Поэтому в каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. А все торжественные мероприятия, по словам президента РФ, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.

В этих торжествах обязательно примут участие и уроженцы Кыргызстана, сообщил координатор "Бессмертного полка" кыргызской диаспоры в Москве Улан Кошматов.

"Такой перенос обусловлен объективными обстоятельствами. Сейчас главная задача – обезопасить людей от коронавируса и в России, и в Кыргызстане, и в других странах. А когда эта опасность пройдет, юбилей Победы, не сомневаемся, будет отмечен на должном уровне. Наши соотечественники в Москве, в других регионах России участвуют в шествии "Бессмертного полка" с самого начала зарождения этой традиции. У нас уже наработан хороший организационный и другой опыт, которым интересуются наши диаспоры и в других странах. И мы вновь готовы вместе со всеми отметить этот великий юбилей!" – говорит Кошматов.