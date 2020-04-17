Усупов: Благодаря пандемии в Кыргызстане начался процесс объединения

Издательский дом "Вечерний Бишкек" вместе с общественным фондом "Тилекмат Аке" и рядом общественных деятелей продолжает оказывать посильную помощь всем нуждающимся в Бишкеке. Об этом редакции VB.KG рассказал глава фонда, гражданский активист Тилек Усупов.

По его словам, очень много граждан изъявили желание помочь нуждающимся.

- Были даже депутаты, которые пожелали остаться неизвестными. Все продукты питания мы доставляем сами поадресно. Но я хотел бы отметить следующий момент. Мы все убедились в том, что на сегодняшний день гражданское общество показало свою состоятельность тем, что может консолидироваться в одну общую силу. Это хороший показатель. Тем самым мы действительно можем дисциплинировано переждать этот период, перетерпеть, при этом оказывая друг другу помощь, - сказал он.

Пандемия, по мнению Усупова, стала объединяющим фактором в Кыргызстане.

- Ситуация очень серьезная и в любом случае мы должны объединиться вокруг президента. Уже всем стало понятно, что народ перейдя этот рубикон, начнет обновляться. Те люди, которые придут во власть, должны понимать, что истинно гражданский сектор и власть должны стать неотъемлемым единым кулаком, чтобы строить новое и сильное государство. На сегодняшний день и президент прилагает все усилия, чтобы сплотить наше государство, - добавил он.

В то же время, продолжил собеседник редакции, чиновники, которые в начальный период допустили распространение болезни в стране, должны понести ответственность.

- Если надо, то даже и уголовную ответственность, чтобы это стало уроком для других чиновников, которые должны понять, что если делаешь свое дело, то делай это хорошо. Конечно, вначале нужно пережить этот период, но потом обязательно начать расследование. В конце концов люди умерли и еще неизвестно сколько умрет, - сказал Тилек Усупов.