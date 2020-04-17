Из России в Кыргызстан начали отправлять грузы-200

В последние дни из России в Кыргызстан были отправлены уже несколько тел уроженцев КР, скончавшихся здесь по различным причинам – из-за болезни, в результате несчастных случаев. Об этом сообщил руководитель общественной организации "Джалал-Абад" Улан Кошматов.

Как известно, начиная со второй половины марта транспортировка грузов-200 из России в Кыргызстан вынужденно приостановилась по причине временного прекращения авиасообщения между обеими странами. А также – в связи с закрытием российско-казахстанской границы, что сделало невозможным транспортировку таких грузов автотранспортом по казахской территории. В такой ситуации некоторые умершие кыргызстанцы были преданы земле на мусульманских кладбищах Подмосковья, ряда других регионов РФ.

Тела других сограждан их близкие продолжали оставлять в моргах, в надежде добиться возможности вывоза на родину. И вот такая возможность появляется. Как рассказал Кошматов, казахская сторона начала пропускать автомобили, перевозящие грузы-200, при наличии всех необходимых документов. Самолетами это по-прежнему сделать пока невозможно.

Начавшееся решение проблемы подтвердили и в посольстве КР в РФ. Как проинформировали здесь, пропуск грузов-200 через российско-казахскую границу осуществляется на основании устных договоренностей с представителями казахской стороны. Российская сторона никаких препятствий этому не чинит. Все требуемые юридические и другие процедуры, оформление необходимых документов производятся здесь по устоявшимся правилам.