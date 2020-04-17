Студентка КРСУ приехала из Китая и хочет срочно уехать туда снова

Анастасия Сорокина учится в Кыргызско-Российском Славянском университете, изучает китайский язык. Вот что она рассказала VB.KG о своей недавней поездке на учебную практику в Китай.

- Коронавирус, коронавирус, коронавирус.... Это слово повторяется каждый день тысячи раз. Ведь бедствие охватило весь мир. Я, находясь дома на карантине, то и дело задумываюсь о том, как же вовремя вернулась в родной Кыргызстан. 18 декабря 2019-го в "Манасе" приземлился самолет, на котором мы прилетели из КНР. И это совсем незадолго до вспышки этого вируса в Китае!

Вот как сейчас помню: 7 сентября сидим с девочками в аэропорту "Манас", ожидаем своей рейс и понимаем, что через сутки будем уже в Поднебесной. И вот прибыли в страну нашей мечты!

Добрались до тамошнего университета, заселились в общежитие и обомлели: комната почти пустая - голые стены, письменный стол, две койки и один стул. Как здесь жить? Но за несколько дней мы с Айгерим купили все необходимое, обустроились. Скоро комната стала настолько родной, что покидали ее со слезами.

Немало проблем поначалу доставило питание. Есть пришлось не то, к чему привыкла. Да к тому же в столовой было сложно из-за нехватки слов по-китайски объяснить, что именно хочешь заказать. Какие-то странные водоросли, "столетние" яйца, тофу с непривычным сильным ароматом, куриные лапки, головки уток, супы странного содержания. И все это либо очень острое, либо в кисло-сладком соусе.

По вкусу нам пришлись два китайских блюда - рис с курицей и картошкой, лапша с помидорами и жареным яйцом.

Нет, летучих мышей и прочую дикую живность мы не ели. Да нам и не предлагали.

Непросто было на занятиях. Полное погружение в китайский язык - это постоянное напряжение. Не хотелось выглядеть отстающим студентом. Ночами корпели над учебниками и другими книгами..

На экзаменах за первый семестр преподаватели меня даже похвалили. Я так им благодарна за все!

Мы сдружились со студентами из других стран. Было множество конкурсов, вечерних посиделок и тусовок.

Языковая практика проходила в небольшом приморском городе Ляньюньган в провинции Цзянсу.

Здешние жители не так часто, как в Пекине и Шанхае, видят светловолосых иностранцев. Проявляют к ним большой интерес.

Если китаец пригласил тебя вместе пообедать, то будь уверен, отведет тебя в лучшее место, накормит самыми вкусными деликатесами и ни юаня не даст тебе заплатить.

Где-то после 22.00 движение на улицах затихает. В маленьком тихом городке рано ложатся спать. Ведь им завтра с утра бежать на работу и усердно пахать весь долгий день.

Китайцы чрезвычайно трудолюбивый народ. Они не боятся трудностей, смело осваивают новое. Наглядный тому пример, как они за неделю (!) построили больницу на 1500 человек.

Молниеносная мобилизация, небывалая сплоченность, умение подчиниться ради общего блага - это их фишка. Благодаря этому они почти победили страшный коронавирус. Теперь сами помогают медикаментами и личным участием врачам других стран! - искренне восхищается Настя.

- Надеюсь, что скоро все благополучно наладится. Я доучусь в КРСУ, получу диплом и непременно снова поеду в Китай! – говорит Анастасия.