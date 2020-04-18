Против коронавируса выступили военные врачи стран ОДКБ

Профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией посвятили свои внеплановые консультации руководители военно-медицинских служб оборонных ведомств государств ОДКБ. Консультации прошли на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ в Москве в режиме видеоконференции.

Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, участие в актуальном разговоре под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова приняли главные военные специалисты в области эпидемиологии, инфекционных болезней, анестезиологии-реаниматологии, а также представители Секретариата ОДКБ и МИД России.

Перед участниками с докладами выступили главный инфекционист Министерства обороны РФ Константин Жданов, главный анестезиолог-реаниматолог МО РФ Алексей Щеголев, профессор кафедры общей и военной эпидемиологии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова Александр Кузин.

Особое внимание в ходе консультаций было уделено организации работы в режиме обсервации и тактике ведения тяжелых больных. Подчеркивалось, что кроме сохранения здоровья военнослужащих и членов их семей, на оборонных ведомствах лежит ответственность за сохранение боевой готовности и боеспособности вооруженных сил.

Стороны договорились о продолжении взаимодействия в данном формате. И отнесли к числу приоритетов анализ информации об обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и оперативный обмен опытом между специалистами военных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.