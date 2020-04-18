Комендант Бишкека в канун Пасхи обратился к православным

Комендант Бишкека обратился к православным горожан и поздравил их с наступлением Пасхи.

"Завтра наступает Светлое Христово Воскресенье. Пасха - величайший христианский праздник. Хочу поздравить всех православных горожан с Пасхой. Я понимаю, это особый торжественный праздник. И мне очень жаль, что пандемия коронавируса забирает у нас время, праздники и наступившую весну", - сказал Алмазбек Орозалиев.

Он отметил, что в эти нелегкие дни, как в любые времена, здоровье граждан имеет огромное значение.

"Те, кто собирается отпраздновать этот день, должны помнить, что безопасность их близких зависит от них самих. Мы будем дальше противостоять коронавирусной инфекции. Еще раз призываю вас соблюдать санитарные правила и режим карантина. Ради светлого и безопасного будущего наших граждан мы будем защищать нашу родину", - заключил комендант.