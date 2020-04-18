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Президент КР: Культурное многообразие общества - главное богатство страны

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- Оксана Гут
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи.

Пресс-служба главы государства распространила текст его поздравления. Редакция VB.KG публикует его полностью.

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю с древним христианским праздником Пасхи!

Этот день наполняет наши сердца надеждой, радостью и верой в лучшее будущее.

На нашей земле этот праздник издревле служит межконфессиональному диалогу, толерантности и единению народа, укрепляя в людях терпение, стремление быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.

Мы будем бережно хранить и развивать гармоничное сотрудничество всех конфессий, культурное многообразие общества - главное богатство нашей страны.

Пусть счастье, мир и покой будут в каждом доме! Желаю всем здоровья, успехов и благополучия!"


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URL: https://www.vb.kg/387317
Теги:
праздник, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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