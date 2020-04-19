В РФ продлили сроки пребывания иностранцев в условиях пандемии

Владимир Путин в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса, подписал 18 апреля Указ, согласно которому в России продлены сроки временного пребывания иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

Как следует из указа, вступившего в силу со дня его подписания, такие сроки продлеваются с 15 марта по 15 июня. И нп данный периодж в отношении иностранцев или лиц без гражданства не будут приниматься решения о нежелательности их пребывания в России, депортации или передаче их лругому государству. Их также не будут лишать статуса беженца, временного убежища, не будут аннулировать визы, разрешения на работу, виды на жительство и другие подобные документы.

Кроме того, в течение данного времени российские работодатели смогут нанимать иностранцев, у которых нет разрешения на работу. При этом сами работодатели должны иметь разрешение на привлечение иностранных работников и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Комментируя появление нового Указа президента РФ, председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттакуров подчеркнул его значение для многих соотечественников, находящихся сейчас в России. "Кто-то из них, и таких немало, оказались сейчас здесь в трудной ситуации, не имея возможности своевременно выехать из страны. Теперь ряд связанных с этим проблем получает решение в правовом поле", - отметил Аттакуров.