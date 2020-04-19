Сорокина: Внуков заперли в клетку из-за коронавируса. Но не все так плохо!

Коронавирус кардинально изменил внутренний распорядок семьи. Легко ли находиться все 24 часа всем вместе в замкнутом пространстве квартиры?

Корреспондент газеты "Вечерний Бишкек" Зинаида Сорокина поделилась с VB.KG мнением, что есть и свои плюсы в нынешней никогда не виданной и не слыханной раньше ситуации с режимами чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, вмиг опустевшими городами и селами, закрытыми по всему миру школами, колледжами и университетами!

Зинаида Федоровна, только ответьте честно. Вы согласны, что никто не мог предположить: 2020 год, объявленный президентом Сооронбаем Жээнбековым "Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей", станет не только сильным толчком в реформировании отечественного образования? Но еще и обеспечит что-то типа "подушки безопасности" при нынешнем аварийном переходе к дистанционному обучению?

- Печально, конечно, что поводом для срочного использования "подушки безопасности" стал треклятый бедоносный коронавирус, распространившийся за пару месяцев по всему миру. Да уж, некуда нам было деваться. Для того, чтобы обеспечить безопасность, объявили карантин в школах и вузах. Раньше, чем режим ЧП в стране. У юного поколения появилась возможность приобщиться к дистанционному обучению, которое, надеюсь, только лишь временно заменило традиционное "лицом к лицу, глаза в глаза". В этом есть немало положительного.

Но далеко не все ведь так гладко?

- О том, что "все гладко", речи и близко нет. К примеру, мой младший внук, Денис - первокурсник Бишкекского политехнического колледжа -только в первую неделю занятий бурно радовался новой методике общения с преподавателями. Все казалось странным и необычным. А вскоре признался, что ему не хватает особой, в чем-то безбашенной студенческой атмосферы.

Что конкретно вашего уважаемого Дениса не устраивает?

- Многое не устраивает. В онлайн-классе нет никаких бурных эмоций. Да и слабых эмоций практически нет тоже. Домашние условия обучения представляются ему слишком ограниченными. Нельзя на виду сверстников решать примеры у доски, писать мелом, делать ошибки, стирать сухой тряпкой, пачкать белым мелом руки, которые потом обтирать о черные брюки.

Экономия на одежде налицо?

- Когда находишься сутками дома, можно одеваться как попало. Вообще не вылезать из треников, отмечает мой 16-летний внук, не особо заботясь о своем внешнем виде. Это, по мнению пацана, огромный плюс.

Теперь о минусах, пожалуйста.

- Однако и мой внук осознает, что излишняя в определенном смысле свобода не есть хорошо. Обстановка колледжа мобилизует, а домашняя – расслабляет. Велик соблазн: игры, киносериалы, видео, чаты в мобильном телефоне. Они очень притягивают к себе.

А по существу "дистанционки-удаленки" – в чем трудности-то?

- Денис считает, что непрямая связь с учителями иногда приводит к недостаточному пониманию предоставляемого материала. К тому же у каждого преподавателя свой подход к проведению урока. Кто-то заранее тщательно записывает аудио или видео, тщательно растолковывает незнакомые термины и понятия, а другие первым делом подсказывают полезные ссылки на сайты.

Обратная связь действует? Как насчет интерактивности?

- Хорошо, когда проверке домашнего задания уделяется достаточно внимания. Учителя пишут в личные сообщения замечания и пожелания по поводу выполненных заданий. Благодаря этой обратной связи видишь, что время, проведенное за компьютером, потрачено не напрасно. Не в стрелялки парень баловался, а серьезным делом занимался. Глядишь, ума-разума прибавится.

Про детей понятно. Как насчет отцов и матерей, бабушек и дедушек?

- Да и для нас, взрослых пользу от всей этой цифровизации трудно преувеличить. Утром, проводив ребенка в школу (лицей, вуз – неважно), ты как бы мысленно перекладываешь его воспитание на других. Если что – школа, учителя, дескать, виноваты. Недоглядели, просмотрели, упустили… А при дистанционном обучении свалить вину не на кого. Твое собственное чадо день-деньской на твоих глазах. Наблюдай, поправляй и направляй, чтобы оно продвигалось в нужном направлении. Все просто. И оттого все очень сложно.

Давайте вернемся к вашему внуку.

- У внука имеются свои обязанности по дому. Можно сказать, на нем два йоркширских терьера – Арчибальд (в обиходе Арчик) и Афанасий, он же Фофка. Кормит, выгуливает, вычесывает. По мере сил – тренирует, натаскивает. Иногда, при желании, те приносят тапочки. Мы с Денисом теперь больше и чаще разговариваем. Не даем замыкаться и переносить всего себя в виртуальный мир. Внук здраво рассуждает, мол, совсем даже неплохо находиться одновременно и дома, и в колледже. "Прикольно", как он говорит. От учебы не отстаешь – это, во-первых. А, во-вторых, исключаешь риск подцепить коронавирус и заразить им близких родственников.

А насчет внучки?

- С моей старшей внучкой – Анастасией – хлопот меньше всего. Наоборот, она во всем нам замечательная помощница. И братишку держит под строгим контролем, не дает отвлекаться на компьютерные игры в ущерб занятиям. Настя – студентка факультета международных отношений КРСУ. Будущий переводчик с китайского языка. Она вся в своих замысловатых иероглифах. Расшифровать и понять их мне совершенно нереально. На них можно только смотреть и любоваться. Как на инопланетное чудо.

Ведь если оно, иероглифическое чудо, существует, значит, это кому-нибудь нужно? Например, почти полутора миллиардам наших южных соседей.

- Естественно! Как в древнем анекдоте: оптимисты продолжают учить русский и английский, французский и немецкий, а реалисты начинают учить китайский. Наша Настя – реалист. У студентов 4 курса в апреле производственная практика в переводческих агентствах, учебных заведениях и иных учреждениях. Анастасию распределили на кафедру, практика обещала быть интересной и полезной. Однако злостный коронавирус внес нежелательные коррективы.

Пожалуйста, больше конкретики! Вот как конкретно у Анастасии начинается очередной день дистанционной учебы? Нежится в кровати?

- Да ничего подобного! Каждое раннее утро, включая субботу, Настя первым делом включает компьютер и просматривает почту. Так и есть, из КРСУ уже прислали очередное задание. Тексты внушительные по размеру. Темы самые разные – от национальных традиций китайцев до серьезных политических деклараций. Весь день, бывает, и до полуночи, Настя за работой. А как иначе – через год предстоит защита диплома. Скучать некогда.

И каковы выводы старшекурсницы Анастасии?

- Плюсы дистанционного обучения, по мнению Насти, очевидны. Это максимальное использование ресурсов. И это самообучение, которое вырабатывает самодисциплину. Можно, подчеркивает она, в любое время связаться с преподавателями, написав им сообщение, или по аудио-, видео звонку. Получить совет, консультацию, чтобы выполнить учебный план в наилучшем виде. Кроме того, Настя постоянно подыскивает полезные для себя онлайн-курсы. Среди ее знакомых немало тех, кто и до самоизоляции обучались по Интернету, занимаясь самосовершенствованием. Налицо ряд преимуществ - экономится время, стираются географические ограничения. Нередко в Настин компьютер заглядывает ее мама: чем же это таким увлекательным занимается доченька?

Ну, а если выдастся свободный час-другой?

- Если выдастся такой час, Настя берется за тесто. Ловко выпекает булочки и боорсоки, лепит манты с джусаем и мясом. Вкус непередаваемый. Специфический! И как тут держать себя в форме!?

Теперь ваш, Зинаида Федоровна, вывод, пожалуйста.

- Предварительный вывод такой. Смотрю на своих дорогих внучат и удивляюсь: как много в мире изменилось к лучшему за такое короткое время. В первом классе у нас (1000 лет назад!) не было тетрадей, писали на обрывках газет. В техникуме нас обучали прибавлять и отнимать на счетах, на смену им пришел примитивный арифмометр. За нынешней продвинутой молодежью не угнаться. Проклятый коронавирус закончится, люди вернутся к привычной жизни. Все будет хорошо. Обязательно! Вот и внученька моя, Настена, призывает: "Не спешите, не отчаивайтесь, что находитесь постоянно дома. Берегите драгоценное время, проведенное с семьей, ведь его обычно так мало|.

- Давайте верить в добро?

- Давайте!

авторитетно

Чинар Мамытбекова, доцент кафедры теории и истории русской и зарубежной литературы факультета русской и славянской филологии КНУ имени Жусупа Баласагына, кандидат филологических наук:

- Вы спрашиваете о плюсах и минусах нынешнего вынужденного дистанционного обучения? Что ж… Преподаватели больше времени тратят по подготовку занятий, лекций. Нужно подробно расписывать планы занятий и отправлять студентам. Со студентами общаемся через мессенджер WhatsApp, AVN. Студенты присылают преподавателю конспекты лекций, занятий. Много времени у преподавателя уходит на проверку заданий. В КНУ пять лет назад уже было внедрено дистанционное обучение у заочников, опыт такого обучения у наших преподавателей есть. Сначала работали на платформе Moodle, потом перешли на AVN. Сейчас большую популярность приобрела Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий и видеоконференций. По опыту своей сестры, тоже преподавателя, я знаю, что в Медакадемии имени Ахунбаева используют эту и другие платформы.

Явные минусы таковы. Связь нередко плохая, имеют место быть сбои в Интернете. Долгое сидение за компьютером и другими гаджетами наносит ущерб здоровью, развивается гипертония, "синдром сухого глаза", радикулит.

Еще вы спрашиваете, как бы отнеслась к нынешнему тотальному дистанционному обучению моя мать, доктор филологических наук, профессор, член–корреспондент Национальной академии наук Чолпон Токчороевна Джолдошева (1929–2016). Отвечу так. Чолпон Токчороевна прекрасно все знала про дистанционное обучение, но с ним не работала. Предпочитала живое общение и со студентами-очниками, и с заочниками.