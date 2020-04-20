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У "Бишкекасфальтсервиса" понедельник начинается в воскресенье

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- Александр Тузов
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Радостная весть в период нынешней тотальной вынужденной безработицы. Как сообщила VB.KG советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова в воскресенье, 19 апреля, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" продолжали работать. В богатый осадками апрель дорожникам каждый солнечный день очень ценен.

По поручению мэра Азиза Суракматова "Бишкекасфальтсервис", по словам Алмамбетовой, "развивает стратегически важные велодорожные сети, строит и ремонтирует дороги, обновляет дорожную разметку - все, для комфортного передвижения горожан".

Конкретно дорожники обновляли дорожную разметку на проспекте Аалы Токомбаева (Южная магистраль) в восточном направлении от проспекта Чингиза Айтматова. А совсем недавно завершили работу на перекрестке проспекта Чуй и улицы Шопокова.

Согласно заверениям "Бишкекасфальтсервиса", дорожная разметка наносится согласно типовым технологическим правилам по строительству и ремонту автомобильных дорог, которые применяются во многих городах мира.

"Бишкекасфальтсервис" использует, в частности, сертифицированный холодный пластик с двухкомпонентным составом Highway ColdPlast. Он износостойкий, для его нанесения не требуется дорогостоящая техника, это значительно снижает затраты на ремонтные работы. У этого пластика хорошее сцепление с асфальтовой поверхностью.

В разгаре сейчас строительство кольцевой велодорожки в южной части города, "Бишкекасфальсервис" готовит укладку асфальта вдоль улиц Байтик Баатыра и Юсупа Абдрахманова.

Прокладка велодорожек и нового параллельного им тротуара в итоге образует гигантскую букву "П". А именно: по проспекту Айтматова/Манаса от улицы Ахунбаева до проспекта Чуй, от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова по проспекту Чуй, по улице Абдрахманова/Байтик Баатыра от проспекта Чуй до улицы Ахунбаева. Общая длина этих обновленных тротуаров и совсем новых велодорожек 18,4 километра.

- Дорогие бишкекчане! По вопросам ремонта дорог просьба обращаться по телефону 0555-888-161, - призывает Гуля Алмамбетова.


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URL: https://www.vb.kg/387335
Теги:
Азиз Суракматов, дороги, мэр, COVID-19, мэрия
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