Нет работы и еды. В России опасаются роста преступности мигрантов

Обратить внимание на проблему мигрантов в сегодняшних условиях в России призвали в РФ некоторые государственные и общественные деятели. Эта проблема, по их мнению, обострилась в связи с пандемией коронавируса.

Так, депутат Государственной думы РФ, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов полагает, что некоторые иностранные работники, будучи предоставленными сами себе, без денег и социальных прав, могут создавать не только медицинские, но и криминогенные риски.

Эту точку зрения разделяет и другой депутат Госдумы Олег Нилов. Упомянув, что во Всеволожском районе Ленинградской области нашли хостел с десятками зараженными коронавирусом мигрантами, он заявил: "Огромное количество трудовых мигрантов. Десятки миллионов потеряли работу, либо потеряют ее в ближайшее время, и в этих скученных общежитиях уже началась эпидемия. Что с этим делать? Мы предлагаем на это обратить внимание. Это может быть такой взрыв, который все эти "цветочки" превратит в колоссальную проблему".

Не скрывает своей озабоченности и научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин: "У нас уже сейчас гастарбайтеры нападают на людей у супермаркетов, об этом люди рассказывают. Достаточно большая преступность. При сохранении ситуации…эта преступность кардинально увеличится. Считаю, мы будем иметь разгул преступности, мы будет иметь нападения и, в общем, мы уже сейчас имеем людей, у которых уже закончились деньги".

О возможном всплеске преступности на Урале из-за трудовых мигрантов, которые в условиях коронавируса перестали получать зарплату, заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов во время совещания в режиме видеоконференции с участием губернаторов, главных федеральных инспекторов регионов, представителей правоохранительных органов. Говоря о том, что на территории УрФО почти полмиллиона мигрантов, Цуканов констатировал: "Кто-то здесь легально трудоустроен, кто-то нет. Вряд ли им платят сейчас зарплату. Важно, чтобы это плавно не переросло в другую проблему - повышения уличных преступлений. Еды у них нет - мы понимаем, к чему это может привести".

С подобными опасениями не согласен старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России Евгений Варшавер (вместе с коллегами он исследует и тему миграции из стран Центральной Азии, один из проектов они реализовали и в Кыргызстане).

В своем интервью газете "Ъ" Варшавер признает, что временная отмена в РФ рабочих дней в связи с карантином по коронавирусу неизбежно негативно отразится на национальном рынке труда. И часть этого рынка представлена мигрантами из других стран (отмечается, что сейчас единовременно в России могут находиться около 11–12 миллионов иностранных работников, в том числе из Узбекистана и с Украины - по 2 миллона человек, Таджикистана - один миллион, Кыргызстана - 700 тысяч человек).

Однако, по словам Евгения Варшавера, в целом мигранты адаптивнее и легче переходят от одних занятий к другим. И это позволяет предположить, что они сейчас активнее прочих "обживают" растущие сервисы доставки, тем более, что данная сфера и ранее была в значительной мере мигрантская. Но немалая часть мигрантов все же лишилась или лишится работы. А отъезд их на родину сейчас осложняется эпидемическими ограничениями на перемещение и сообщение между странами.

В подобной ситуации в наиболее уязвимо положении оказываются мигранты, которые не имели ресурса и времени собраться и уехать. Именно они уже сейчас оказываются без денег и жилья, и именно помощь им должна находиться в приоритете у государств и гражданского общества, убежден Евгений Варшавер.

"Таким образом, несмотря на гибкость мигрантов в том, что касается трудоустройства, проблема является из ряда вон выходящей и оценивать перспективы сложно. Вместе с тем, основываясь на прецедентах экономических кризисов 2008–2009 и 2014 годов, а также принимая во внимание карантин, распространяемые в некоторых сегментах соцсетей, рассказы о том, что мигранты пойдут грабить немигрантов,- это страшилки, которые вряд ли будут иметь хоть какое-то отношение к реальности", - считает сотрудник РАНХиГС.

Комментируя в целом нынешнюю ситуацию с преступностью в России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что правоохранительные органы страны столкнулись с ростом ее во время распространения коронавируса. "Безусловно, мы все это фиксируем", - заявил он. Но, отвечая на вопрос, сравнима ли данная ситуация с 90-ми годами прошлого столетия, сказал: "У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться".

"Совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует повышенного внимания", - добавил Песков.