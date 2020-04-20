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МОиН КР предлагает администрациям частных школ уменьшить оплату за обучение

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- Оксана Гут
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Министерство образования и науки КР распространило свои рекомендации руководителям частных общеобразовательных организаций и родителям относительно оплаты за обучение.

В ведомстве напоминают, что в связи с чрезвычайным положением в стране все образовательные организации, независимо от форм собственности, перешли на дистанционное обучение.

С переходом на дистанционое обучение от родителей поступает много обращений в министерство с просьбой - уменьшить стоимость обучения в частных образовательных организациях. В то же время руководители этих организаций просят оказать содействие в уменьшении суммы оплаты за

арендованные учебные здания.

"Министерство образования и науки с одной стороны понимает родителей, которые сейчас из-за карантина не имеют доходов, но и с другой стороны понимает частные образовательные организации, деятельность которых зависит от оплаты за обучение. Обучение идет дистанционно, а это значит, что в частных образовательных организациях в данное время отсутствуют затраты на питание обучающихся, на канцелярские товары и коммунальные услуги. В связи с этим, министерство предлагает администрациям учебных заведений уменьшить оплату за обучение с вычетом этих расходов и рекомендует родителям и руководителям частных образовательных организаций прийти к консенсусу, который будет приемлем обеим сторонам", - отмечено в сообщении МОиН.


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URL: https://www.vb.kg/387351
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, карантин
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