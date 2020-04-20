У бишкекчан будут изымать велосипеды – Комендант о мерах в режиме ЧП

У бишкекчан, нарушающих правила режима чрезвычайного положения, будут временно изымать велосипеды. Об этом сегодня, 20 апреля на пресс-конференции рассказал комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

- Все что мы делаем направлено на то, чтобы вас уберечь от опасной инфекции. Очень радует, что мы провели профилактические беседы и сегодня виден результат – меньше людей стало на улицах. Помимо этого, советую не кататься на велосипедах. В случае выезда или нарушения норм чрезвычайного положения ваши велосипеды будут временно изыматься, - сказал Орозалиев.

Комендант Бишкека посоветовал горожанам последовать примеру людей в других странах и начать раскрывать свои скрытые таланты: снимать видеоролики, вести блоги, участвовать в челенджах по теме самоизолирования.

- У вас большие возможности через интернет поддерживать друг друга в такой не простой для страны момент, - добавил Алмазбек Орозалиев.

В завершение он поблагодарил бишкекчан за понимание.

Напомним, в Бишкеке с 25 марта введен режим ЧП в связи с распространением коронавируса. Данный режим продлен до 30 апреля.