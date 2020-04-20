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В Караколе женщина сбежала из домашнего карантина. Ее нашли милиционеры

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- Екатерина Улитина
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В Караколе сотрудники правопорядка нашли 37-летнюю местную жительницу, которая сбежала из-под домашнего карантина и отправилась в город. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД г. Каракол и проводиться проверка для дачи юридической оценки.

Кроме того, за прошедшие выходные в Караколе выявили 78 водителей, которые для передвижения по городу использовали поддельные пропуска или пропуска с просроченными сроками.

Со всеми водителями были проведены разъяснительные работы по строгому соблюдению карантинного режима, после чего их отправили домой.


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URL: https://www.vb.kg/387357
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, Кыргызстан, коронавирус, карантин, УВД
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