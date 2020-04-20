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На погашение госдолга в апреле направят почти 4 миллиарда сомов

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- Александра Василькова
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На погашение обязательств по государственному долгу Кыргызстана в апреле текущего года предусмотрены средства в сумме 3 миллиарда 741,5 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КР.

Отмечается, что из указанных средств оплата производится своевременно и в полном объеме в соответствии с графиком платежей по выплатам государственного долга (внешнего и внутреннего) долга КР.

По данным Минфина КР, на 31 января 2020 года размер государственного долга Кыргызстана составил 4 миллиарда 616,56 миллиона. Из них 3 миллиарда 874,57 миллионов (83,9 процента) приходится на внешний долг и 741 млн 99 тысяч (16,1 процента) - на внутренний.


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URL: https://www.vb.kg/387359
Теги:
бюджет, долг, Кыргызстан, деньги, расходы, коронавирус, COVID-19, Министерство финансов
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