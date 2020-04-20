В поиске скрытых талантов. Чем занимают себя кыргызстанцы на карантине?

Сегодня комендант Бишкека Алмаз Орозалиев во время брифинга посоветовал кыргызстацам во время режима изоляции занять себя различными делами.

- Сейчас самое время, чтобы развить свои скрытые таланты, - высказался он.

Подобным вопросом в своих соцстях задался и депутат ЖК Дастан Бекешев.

- Все эксперты, самое главное не миллионеры, твердят, что в кризисе нужно видеть возможности. Какие возможности вы лично увидели для себя в этом кризисе? – спросил парламентарий.

Как выяснилось, развлекаются и саморазвиваются кыргызстанцы по разному:

"Научился в Dota 2 играть! Сейчас киберспорт наравне с программированием очень прибыльные занятия", - пишет один из пользователей.

"Цены акций разных крупных компаний упали, нужно покупать. Это полезно для пластичности мозга", - отмечает Тимур Темерханов.

"Читаю книги, прошла уже 3 тренинга за карантин", - рассказывает Айжана.

"Осознал, что могу отлично из дома работать. Главное мотивация", - говорит другой пользователь.

Еще один кыргызстанец считает, что в карантин можно неплохо "накачаться и турникменом стать".

"У кого есть большие финансовые возможности, скупают подешевевшие активы"

"Сначала карантина прошел 70 процента курса по программированию, который обычно рассчитан на 6 месяцев"

"Нахождение дома, общение с теми людьми, с которыми не получилось раньше"

"У меня появилась возможность увидеть чистый город и дышать чистым воздухом. Надеюсь, дороги мыть не перестанут после карантина, и примут меры по сокращению выхлопов"

"Начал работать на инструменте Фигма, хотя до этого не думал, что справлюсь. Оформил первый заказ Grinning face with smiling eyes, и моя работа уже висит у кого-то на странице. Также пытался изучать html и css, но пока тяжело заставить себя сидеть и что-то учить", - рассказал пользователь под ником Kenzo.

Вот только основным лейтмотивом всех успехов самоизоляции кыргызстанцев в "поиске скрытых талантов", звучит опасение за свое дальнейшее будущее.

- Отрезвляешься и видишь, что в закромах продукты скудеют с каждым днем. И, думаешь, что с продлением карантина весь этот процесс только усилится, - все чаще добавляют они.