В России призвали приравнять мигрантов к ее гражданам. Временно

Временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице - с таким предложением выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Оно призвало обеспечить такое равенство прав и в случае с рядом других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций в ситуации борьбы с корнарирусом.

Соответствующее письмо, как сообщают российские СМИ, направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В документе отмечается, что такому пути пошла Португалия, приравнявшая на время борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями 580 тысяч мигрантов к гражданам страны в социальных правах.

АСИ также считает целесообразным организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры". И для этого видит возможность в перераспределении средств национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня минимального размера опаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Кроме того, в России с 9 апреля действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал "Работа в России". Правила исключают необходимость предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (Агентство стратегических инициатив, АСИ) - российская автономная некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в стране, развитию профессиональных кадров и т.д. Действует с 11 августа 2011 года. Председатель наблюдательного совета - Владимир Путин.