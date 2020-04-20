У магазина "Океан" рождается новое бишкекское общественное пространство

Как сообщила VB.KG советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова, вдоль улицы Манаса у громадной девятиэтажки между проспектом Чуй и улицей Рыскулова, не взирая на нынешнюю пандемию коронавируса, завершается благоустройство нового общественного пространства.

Прямо сейчас муниципальное предприятие "Тазалык" завершает установку различных скамеек и урн.

Уложена брусчатка площадью 4 тысячи квадратных метров.

Совсем недавно здесь завершили работу сотрудники МП "Бишкексвет", было установлено 20 светодиодных светильников, столько же торшерных стоек, проведено около 500 метров кабельной линии под землей. Стильные торшерные стойки изготовлены из толстостенного металла в собственном цеху предприятия. Узоры в виде волн, дельфинов, парусов сотрудники "Бишкексвета" вырезали вручную, как сделали и сами стойки.

Эстафету по благоустройству приняла команда МП "Бишкекзеленхоз", его сотрудники приступили к работам по озеленению общественного пространства.

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…К сообщению Гули Алмамбетовой бишкекские историки и краеведы эксклюзивно для VB.KG добавляют, что построенная в 1973 году девятиэтажка по адресу улица Белинского (нынешняя Манаса), 61 была одним из первых зданий во Фрунзе-Бишкеке с таким большим числом этажей.

Больше половины первого этажа первоначально занимал огромный магазин "Океан" Минрыбхоза СССР с широким ассортиментом советских морепродуктов и новейшим холодильным оборудование из Восточной Германии. В кафетерии в северном торце здания постоянно были в продаже наряду со всем прочим и не очень дорогие бутерброды с красной и черной икрой.

Торговая площадь нынешнего магазина "Океан" составляет едва только треть или даже четверть от торговой площади его предшественника советской эпохи.