На руднике Кумтор срок вахты сотрудников увеличен до 42 дней

Рудник Кумтор ведет свою деятельность в штатном режиме! Все производственные и вспомогательные объекты и подразделения компании работают почти в полную силу. Это горно-производственный отдел, золотоизвлекательная фабрика, отдел техобслуживания, земельный отдел, отдел обслуживания лагеря, Балыкчинская перевалбаза и другие. Центральный офис в Бишкеке в основном перешел на дистанционную форму работы. Об этом VB.KG сообщил глава ЦК Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, ЦК ГМПК проведены переговоры с руководством ЗАО "Кумтор Голд Компани".

- В связи со сложившейся ситуацией вносятся изменения в производственные планы работы рудника, что может отразиться на объёмах добычи золота в 2020 году. На объектах компании предпринимаются беспрецедентные меры по санитарно-гигиенической обработке помещений, оборудования и технических средств. Постоянно проводится мониторинг состояния здоровья сотрудников. С целью минимизации риска и недопущения распространения коронавируса на руднике увеличен срок рабочей вахты с 14 до 42 дней (при необходимости до 49 дней), - отметил Таджибаев.

Он подчеркнул, что изменения в рабочие графики внесены с учётом согласования с профсоюзами, Минздравом КР и Госэкотехинспекцией при ПКР.

- В настоящее время сотрудники, подлежащие подъёму на рабочую вахту, находятся под тщательным медицинским осмотром в обсервации в санитарно-карантинных пунктах, расположенных в санаторно-курортных и иных учреждениях Иссык-Кульской области. После чего в ближайшее время работники поднимутся на вахту. Компанией принято решение выдать сотрудникам, вынужденным находиться дома без работы, и, соответственно, без начисления зарплаты, аванс в счет будущей зарплаты, - пояснил Эльдар Таджибаев.

ЦК ГМПК проводит постоянный мониторинг деятельности горнорудных компаний и соблюдения трудовых прав работников, добавил глава профсоюза.