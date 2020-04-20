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Байсалов врачам ЦСМ №17: 27 британских медиков отдали свою жизнь в эпидемии

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- Бакыт Басарбек
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Посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов на своей странице в соцсети высказал мнение по поводу ситуации вокруг ЦСМ №17 в Бишкеке, в котором ранее выявили зараженных сотрудников. По его словам, медики в Кыргызстане не должны паниковать сейчас.

"Когда люди неграмотные, темные и далекие от медицины начали паниковать, ограждать села блокпостами, заворачивать людей, бояться короны, как чумы или холеры - это было одно.

Изначально установка на госпитализацию всех инфицированных была не правильной. мы - не очаг инфекции, как Ухань, и в любом случае, не обладаем их ресурсами. Но сейчас речь о другом, когда медики сами вот так реагируют на заражение – что-то не совсем их это красит. Про Минздрав и неспособность решать самые простые проблемы - отдельный разговор, но можете забросать меня всем, чем хотите, я сын врача - всё детство провел вокруг туберкулезного диспансера. Медики не должны паниковать сейчас, так не ведут себя медики других стран. Везде не хватает СИЗ, везде власть некомпетентная, все столкнулись впервые. но я бы пожелал нашим врачам выдержки и стойкости. Кстати, об этом же недавно Пахман Прозекторская писала, давайте прекращать эту истерику вокруг врачей поликлиники №17.

Кстати, 27 британских медиков отдали свою жизнь в эпидемии. Это война. Настоящая война. И медики - они на передовой. Профессия такая. Героическая. Та самая, которая "родину защищать"", - написал он на своей странице.

Напомним, ранее ЦСМ №17 в Бишкеке закрыли на дезинфекцию в связи с заражением четырех его сотрудников COVID-19. Позже замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев заявил, что "медики захотели, более приличные условия, отказавшись от госпитализации в существующие обсерваторы и пришлось решать вопросы об устройстве их в отдельную гостиницу".

В Республиканском штабе более подробно объяснили, что "22 медработника указанного центра категорически отказались ложиться в карантинную зону в "Ак кеме" и потребовали разместить их в отеле Garden", что и было для них сделано.


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URL: https://www.vb.kg/387374
Теги:
Эдиль Байсалов, Бишкек, Кыргызстан, медики, скандал, коронавирус
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