Красота! В Бишкеке началось оформление цветочных часов для горожан

Город продолжает работу. С наступлением теплой погоды городские службы спешат обновить весенний облик столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, на центральной площади "Ала-Тоо" началась посадка цветочной композиции в виде часов. Её оформлением занимаются 27 сотрудников Тазалыка. Традиционно горожане и гости столицы могут узнать точное время по цветочным часам, которые составлены из девяти сортов цветов: агератум, сальвия, тагетис, алиссум, колиус и другие. Всего на цветочных часах будет высажено порядка 15 тысяч цветов.

И на других городских клумбах на смену первым весенним тюльпанам приходят цветы-однолетники. Всего же в этом году украшать город будут более милиона однолетних цветов 18 видов и сортов.

"Оформление клумб и столицы яркими красками цветов продолжается", - отмечают в муниципалитете.