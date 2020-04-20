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Красота! В Бишкеке началось оформление цветочных часов для горожан

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- Оксана Гут
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Город продолжает работу. С наступлением теплой погоды городские службы спешат обновить весенний облик столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, на центральной площади "Ала-Тоо" началась посадка цветочной композиции в виде часов. Её оформлением занимаются 27 сотрудников Тазалыка. Традиционно горожане и гости столицы могут узнать точное время по цветочным часам, которые составлены из девяти сортов цветов: агератум, сальвия, тагетис, алиссум, колиус и другие. Всего на цветочных часах будет высажено порядка 15 тысяч цветов.

И на других городских клумбах на смену первым весенним тюльпанам приходят цветы-однолетники. Всего же в этом году украшать город будут более милиона однолетних цветов 18 видов и сортов.

"Оформление клумб и столицы яркими красками цветов продолжается", - отмечают в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/387377
Теги:
мэрия, Тазалык, озеленение, Бишкек, Кыргызстан
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