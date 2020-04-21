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Странам G20 предложили списать весь внешний долг развивающихся стран

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- Виктория Гунгер
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Нам нужны немедленные глобальные действия. Только решительный ответ богатых и сильных стран остановит пандемию и предотвратит глобальный экономический коллапс. "Большая двадцатка" должна выполнить свой мандат – вести мир вперёд через кризисы. Пишет издание Forbes.kz со ссылкой на OXFAM International.

Как отмечается, Oxfam подготовил "План экономической помощи для всех", в котором богатейшие страны мира призываются масштабно расширить поддержку развивающихся стран и откликнуться на призыв ООН сформировать пакет глобальной чрезвычайной помощи в размере 2,5 трлн.долларов.

- Если кратко, правительства богатых стран должны предпринять срочные шаги по интернационализации мер, которые многие из них реализуют в своих странах. Это не просто правильно, но ещё и соответствует их собственным интересам. Пока вирус сохраняется хоть где-нибудь, он для всех остаётся угрозой. Первый приоритет – предоставить триллионы долларов, в которых нуждаются беднейшие страны. "Большая двадцатка" обязана договориться о списании всего внешнего долга развивающихся стран, который подлежит выплате в 2020. Богатым странам нет никакого смысла собирать сейчас деньги с бедных стран, которым нужен каждый шиллинг, песо или рупия для борьбы с пандемией. Кроме того, "Большая двадцатка" должна добиваться организации чрезвычайных экономических стимулов на сумму как минимум 1 триллион долларов в виде специальных прав заимствований SDR (глобальная резервная валюта МВФ). Такой шаг увеличит финансовые резервы беднейших стран мира, при этом он ничего не будет стоить богатым странам – наоборот, они тоже получат от него выгоду. "Большая двадцатка" должна также выступать за увеличение помощи и чрезвычайных налогов, например, на непредвиденные прибыли и спекулятивные финансовые продукты. Если сейчас не время для таких мер, то когда ещё? – задается вопросом Oxfam.

Следующий приоритет, согласно их исследованию, необходимо направлять на спасение жизни людей и их вытаскивание из нищеты.

- Увеличение финансирования никак не поможет уязвимым группам населения, если эти деньги будут потрачены на неправильные цели или захвачены никому неподотчётными корпоративными элитами. Именно таков ключевой урок финансового кризиса 2008-2009 годов. Сегодня наша планета находится в кризисе, а здоровье и экономическое благополучие её населения в глубокой опасности. Мы не можем продолжать развиваться, опираясь на неравную, экстрактивную, искажённую экономическую модель, которая, собственно, и вызывает разрушение нашего мира. Напротив, мы должны строить равную, устойчивую, заботливую, ориентированную на человека экономику, и начинать надо прямо сейчас, - подчеркивается в статье.

Напомним, G20 состоит из 19 стран. В клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой входят: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия,Индия, Индонезия,Италия,Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Соединенное Королевство,Соединенные Штаты Америки, а также Европейский союз.


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Теги:
банковский сектор, долг, инфляция, кредит, финансовый кризис, эпидемия, Кыргызстан, деньги, коронавирус, Всемирный банк
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