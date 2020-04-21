Усупов: Нынешние провалы показали, что в госуправлении были случайные люди

Председатель общественного Фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов специально для издания "Эхо Кыргызстана" прокомментировал нынешние кризисные явления в Кыргызстане, связанные с введением чрезвычайного положения и деятельностью отдельных чиновников.

Как Вы оцениваете последние отставки и передвижки в госаппарате именно в ситуации пандемии? Почему, по Вашему мнению, всплывают все новые факты коррупции или недоработок в системе здравоохранения?

– В ситуации с коронавирусом нужны нестандартные решения. Потому что карантин и чрезвычайное положение пройдут, но последствия экономического кризиса, который весь мир захлестнул, останутся. Нужно сказать спасибо COVID-19, что такой маленький вирус сковырнул такую большую махину нашего государства да так, что стало видно все промахи, допущенные со времен постсоветского строительства так называемого "демократического общества".

Коронавирус показал, где были допущены ошибки в образовании, здравоохранении и в экономическом устройстве нашего региона. Нынешние провалы в государственном управлении показали, что в системе были абсолютно случайные люди, то есть, не профессионалы и не патриоты своей родины. Они даже в критический момент не смогли самоорганизоваться, чтобы реальное что-то предложить народу.

Потому что мы же видим, что на самом деле происходит полная стагнация. Чиновники сейчас показывают свою бурную деятельность, но воз и ныне там. А реального не могут ничего предложить, так как не знают, что делать. Они привыкли, что им кто-то говорит и они идут выполняют, а сами самостоятельно мыслить и решать неспособны. И даже оказались неспособны наши бюрократы услышать мнение и предложения других людей по выходу из этой ситуации.

А как вы охарактеризуете нынешнюю динамику распространения COVID-19 в Кыргызстане?

– Сейчас мы, конечно, видим, что худо-бедно купируем эту болезнь. Дезинфекцию проводим, людей в квартирах держим, комендантский час вводим, дополнительные ограничения и санитарные нормы вводим. Пандемия в стране должна скоро выйти на свой пик и потом все равно должна спуститься.

Так что, по Вашему мнению, необходимо делать и с какой стороны ожидать помощи?

– Конечно, государство сейчас заявляет, что окажет помощь, но сказать это одно, а сделать это совсем другое. Сейчас этот вирус и комендантский час показали консолидацию истинно гражданского сектора. Люди показали свою организованность и взаимовыручку. Даже в нашем многоквартирном доме соседи видят, что кто-то плохо живет и делятся с ними продуктами.

Сейчас очень много людей остались без средств к существованию. Есть те, кто просит помощь, а есть те, кто нуждается и не просит ее, потому что они не приучены и считают, что надо зарабатывать. Но вот оказались в ситуации форс мажора из-за закрытия малого и среднего бизнеса и многих предприятий и для них это настоящая катастрофа. И таких людей тоже видно.

Меня больше всего поразило то, что наш народ смог в такую тяжелую минуту, когда государство не смогло сработать, сплотиться. Начали друг другу помогать, вызывать скорую помощь, делиться лекарствами. Это показало зрелость нашего общества, а именно гражданского сектора, которому не безразлична судьба нашей родины. И сейчас мы проснулись в новой стране, где на сегодняшний день народ, государственные органы показали свое истинное лицо.

Также надо отметить, что разветвленная сеть НПО и западных фондов в Кыргызстане показали свою несостоятельность. Они просто не способны выполнять социальные функции, что еще раз говорит о том, нужны ли нам эти неправительственные организации, сидящие на зарубежных грантах? В итоге народ помог сам себе, не дожидаясь поддержки извне или со стороны чиновников.

До какого периода, по Вашему мнению, продлится этот период чрезвычайных мер? Что необходимо предпринимать в ближайшей перспективе?

– Я считаю, что необходима программа по выходу из кризиса и по смягчению принятых мер. Я бы уже с этой недели чрезвычайное положение в Кыргызстане убрал, а ввел бы чрезвычайную ситуацию. И объяснил бы народу, что все равно нужно соблюдать санитарные нормы, очищать свое рабочее место и дал бы людям понемногу зарабатывать деньги. Но не скапливаться, а соблюдать социальную дистанцию.

Сейчас весна вступает в свои права и солнце, воздух и вода являются традиционными средствами укрепления здоровья людей. И нужно сейчас дать возможность гражданам не тои и сборища проводить, а хотя бы элементарно передвигаться и больше находиться на воздухе, где температура с каждым днем растет. Это сняло бы социальное напряжение, так как когда человек в заперти сидит, то у него начинается психоз.

Эти послабления дали бы возможность заняться в полную силу сельским хозяйством, животноводством, что стало бы основой для восстановления экономики в стране.