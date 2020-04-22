Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве открылась новая больница, которую возводили и кыргызстанцы

157  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В только что построенную инфекционную больницу в Новой Москве (территории, присоединённые к российской столице в ходе масштабного проекта её расширениия) поступили первые пациенты с коронавирусной инфекцией. В сооружении этого крупнейшего лечебного корпуса, возведенного всего за один месяц, приняли участие и трудовые мигранты из Кыргызстана.

Прием пациентов здесь начался 20 апреля. И к сегодняшнему дню, по сообщению мэрии Москвы, на лечении находятся уже 29 человек, у которых диагностировали коронавирус. А всего центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900. В клинике будут работать более тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, набор специалистов продолжается.

Больница, которая расположилась в поселении Вороновское, находится далеко от центра города. В связи с этим для персонала на территории комплекса построили комфортабельное общежитие, что позволяет медикам не тратить время на дорогу домой и обратно. В здании разместят около 1,3 тыс. человек в одно- и двухместных номерах. Рядом оборудована спортивная площадка. Вокруг больницы создан периметр безопасности, въезжающий и выезжающий транспорт проходит специальную санобработку. В корпусах также предусмотрены отдельные шлюзы для пациентов и персонала, что значительно сокращает возможное распространение инфекции.

"Создан огромный объект на площади в 80 тысяч квадратных метров - полноценная инфекционная больница, оснащенная всем необходимым, обеспеченная лечебным кислородом, инфекционными боксами, операционными, общежитиями для персонала - всем, что необходимо для работы", - так прокомментировал ввод в строй этого комплекса мэр Москвы Сергей Собянин.

На возведении больницы было задействовано около 10 тысяч человек, в их числе и немало мигрантов из Кыргызстана. С некоторыми из них в процессе строительства произошло два ЧП. В одном случае сгорели две большие палатки для рабочих, а в них – личные вещи ряда трудовых мигрантов, в том числе девяти кыргызстанцев. Их расселили в другие временные общежития, а посольство КР в РФ помогло пострадавшим соотечественникам в восстановлении документов.

Другой аналогичный пожар, случившийся немного позже, завершился трагически. От отравления угарным газом скончался уроженец Ккара-Суйского района Кыргызстана. Причиной возгорания одной из таких же палаток, происшедшего в ночь с 4 на 5 апреля, стала неисправность обогревательного устройства, находившегося в этом временном помещении. Огонь, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Москве, распространился на площади 90 квадратных метров и был ликвидирован в десятом часу утра. Сгорели еще две палатки, но все находившиеся в них рабочие успели спастись.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387403
Теги:
миграция, Москва, Кыргызстан, больница, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  