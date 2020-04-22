В Москве открылась новая больница, которую возводили и кыргызстанцы

В только что построенную инфекционную больницу в Новой Москве (территории, присоединённые к российской столице в ходе масштабного проекта её расширениия) поступили первые пациенты с коронавирусной инфекцией. В сооружении этого крупнейшего лечебного корпуса, возведенного всего за один месяц, приняли участие и трудовые мигранты из Кыргызстана.

Прием пациентов здесь начался 20 апреля. И к сегодняшнему дню, по сообщению мэрии Москвы, на лечении находятся уже 29 человек, у которых диагностировали коронавирус. А всего центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900. В клинике будут работать более тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, набор специалистов продолжается.

Больница, которая расположилась в поселении Вороновское, находится далеко от центра города. В связи с этим для персонала на территории комплекса построили комфортабельное общежитие, что позволяет медикам не тратить время на дорогу домой и обратно. В здании разместят около 1,3 тыс. человек в одно- и двухместных номерах. Рядом оборудована спортивная площадка. Вокруг больницы создан периметр безопасности, въезжающий и выезжающий транспорт проходит специальную санобработку. В корпусах также предусмотрены отдельные шлюзы для пациентов и персонала, что значительно сокращает возможное распространение инфекции.

"Создан огромный объект на площади в 80 тысяч квадратных метров - полноценная инфекционная больница, оснащенная всем необходимым, обеспеченная лечебным кислородом, инфекционными боксами, операционными, общежитиями для персонала - всем, что необходимо для работы", - так прокомментировал ввод в строй этого комплекса мэр Москвы Сергей Собянин.

На возведении больницы было задействовано около 10 тысяч человек, в их числе и немало мигрантов из Кыргызстана. С некоторыми из них в процессе строительства произошло два ЧП. В одном случае сгорели две большие палатки для рабочих, а в них – личные вещи ряда трудовых мигрантов, в том числе девяти кыргызстанцев. Их расселили в другие временные общежития, а посольство КР в РФ помогло пострадавшим соотечественникам в восстановлении документов.

Другой аналогичный пожар, случившийся немного позже, завершился трагически. От отравления угарным газом скончался уроженец Ккара-Суйского района Кыргызстана. Причиной возгорания одной из таких же палаток, происшедшего в ночь с 4 на 5 апреля, стала неисправность обогревательного устройства, находившегося в этом временном помещении. Огонь, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Москве, распространился на площади 90 квадратных метров и был ликвидирован в десятом часу утра. Сгорели еще две палатки, но все находившиеся в них рабочие успели спастись.