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На площади Победы появятся звезда и Георгиевская лента из цветов (видео)

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- Айжан Мамбеталиева
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Более миллиона цветов будет высажено в столице в начале мая. Сейчас петуния, тагетес (бархатцы) помпонные и лепестковые, львиный зев, георгины, циния, сальвия, агератум синий, бегония, алиссум, цинерария, катарантус, колеус заботливо выращиваются сотридниками МП "Бишкекзеленхоз" в теплицах двух оранжерейных хозяйств.

Все эти виды цветов разных расцветок будут украшать клумбы города уже в мае.

Традиционно, первым участком, с которого начинаются посадки однолетних цветов в городе является площадь Победы, там уже их начали сажать. Ко Дню Победы на площади появятся Красная звезда, Георгиевская ленточка и цифры 1941 и 1945 из цветов. Для этого на клумбы высадят красные сальвии, оражевые и желтые тагетесы. Цветы начали появляться и в Дубовом парке. После украшения этих клумб, посадки однолетних цветов продолжатся в остальных районах города.

Цветение однолетних цветы будет продолжаться до середины осени.


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URL: https://www.vb.kg/387406
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, Бишкекзеленхоз
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