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Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся в видеоформате

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- Евгений Денисенко
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Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета запланировано на 23 апреля и пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По информации ЕЭК, в рамках подготовки к этому событию 20 апреля состоялось рабочее совещание, также в формате видеоконференции, членов Совета Евразийской экономической комиссии. На совещании согласованы некоторые аспекты Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. И удалось продвинуться по вопросам либерализации международных автомобильных перевозок грузов, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран Союза, расширения экономического сотрудничества в здравоохранении.

Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. Его планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов Совета ЕЭК 22 апреля.

А 21 апреля ряд актуальных для сотрудничества тем, преимущественно в таможенной сфере, был рассмотрен на заседании Коллегии ЕЭК. В этом перечне - проекты изменений структуры и формата декларации таможенной стоимости, декларации на товары и транзитной декларации. Речь также шла о промышленных субсидиях, перспективах взаимодействия стран Союза в сфере аквакультуры и о некоторых других вопросах.

Материалы мероприятий, проводимых ЕЭК 20 – 22 апреля, поспособствуют формированию повестки дня и назначенного на 23 апреля внеочередного заседания Евразийского межправительственного совета. В нее, также войдут и вопросы дальнейших согласованных действий в целях борьбы с коронавирусом и обеспечения экономической стабильности в рамках ЕАЭС.

Напомним, что предыдущее такое заседание состоялось 10 апреля. А 14 апреля, также в формате видеоконференции, прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.


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URL: https://www.vb.kg/387408
Теги:
ЕАЭС, премьер-министр, коронавирус
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