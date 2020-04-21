Кабмин уверяет, дети с онкологией обеспечены необходимыми химиопрепаратами

Национальному центру онкологии и гематологии на 2020 год на закупку химиопрепаратов из бюджета выделено 160 млн сомов. Об этом на брифинге 21 апреля заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

"Центр определил список химиопрепаратов для детей и взрослых. В список вошли незарегистрированные препараты, чтобы получить разрешение на ввоз на территорию Кыргызстана", - сообщила вице-премьер-министр.

По ее словам, в ближайшее время намечается объявление тендера на закупку зарегистрированных химиопрепаратов для детей.

"На сегодняшний день детское отделение обеспечено необходимым химиопрепаратами", - заверила Исмаилова.

Напомним, ранее онкобольные заявили, что после снятия режимов ЧП и ЧС выйдут на митинг из-за нерешения их проблем правительством с нехваткой жизненно важных препаратов.