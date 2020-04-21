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Азиза Суракматова в аппарате президента прочат следующим премьер-министром

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- Бакыт Басарбек
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Уход нынешнего премьер-министра Кыргызстана в отставку уже, практически, решенный вопрос и сами члены кабмина уже осведомлены о подобном исходе. В этой связи стали известны вероятные кандидаты на пост главы правительства. Об этом VB.KG сообщил собственный источник.

По его данным, в аппарате президента рассматриваются три кандидатуры.

- Это вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, мэр Бишкека Азиз Суракматов и лидер парламентской фракции "Кыргызстан" Канатбек Исаев. Все трое хорошо себя зарекомендовали и при этом являются представителями северного региона, что в наших реалиях немаловажный фактор. Пока эти кандидатуры на рассмотрении, но у нас все говорят, что президент больше отдает предпочтение Азизу Суракматову. Поэтому здесь все склоняются, что именно он станет следующим премьер-министром, - рассказал источник.

Стоит отметить, что сегодня президент КР Сооронбай Жээнбеков, можно сказать, лично посетил вотчину градоначальника столицы Азиза Суракматова. Главе государства продемонстрировали, как оказывается помощь в Бишкеке социально-уязвимым слоям населения в условиях чрезвычайного положения. Мэр с гордостью поведал, что был составлен список из 85 тысяч нуждающихся семей, которым уже началась оказываться помощь продуктами питания.

Конечно в этом ничего такого нет, что глава государства сам лично захотел взглянуть на работу мэрии столицы, тем более в период ЧП, но согласитесь, в этом есть определенный знак внимания. В конце концов, и сам премьер-министр мог ознакомиться с работой столичного муниципалитета. Не исключено, что президент хотел сам лично в чем-то для себя убедиться, чтобы принять окончательное решение.


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URL: https://www.vb.kg/387420
Теги:
Азиз Суракматов, Сооронбай Жээнбеков, президент, Кыргызстан, премьер-министр
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