Неприятное соседство. Жильцы возмущены поведением Ассоль Молодокматовой

Жители одного из кварталов Бишкека требуют от коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева принять меры в отношении проживающей рядом с ними шоу-дивы. По их словам, музыка, ежедневно доносящаяся из ее квартиры, грохочет на несколько кварталов центра столицы, невзирая на режим ЧП. Уставшие жильцы домов квадрата: Боконбаева-Панфилова-Токтогула просто взмолились о помощи в социальных сетях.

- Уважаемый Алмазбек Кыдырмаевич! Просьба от жильцов домов в кварталах Боконбаева-Панфилова-Токтогула. Примите меры в отношении А.Молдокматовой, с которой нам не посчастливилось жить по соседству. С ее квартиры ежедневно грохочет музыка на несколько кварталов, превышая допустимые нормы для жильцов. Среди нас есть и сотрудники служб спасения - хотят отдохнуть и выспаться после смены, пенсионеры, мамы с малышами, больные, из-за ситуации с COVID, предпочитающие лечение дома, люди, работающие онлайн. Все вынуждены слушать грохот через концертные динамики с ее квартиры. Это нарушение общественного порядка, неадекватный самопиар на ЧП, - возмутилась пользователь Эльмира Токтогулова.