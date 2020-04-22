ВОЗ нашел источник коронавируса

Поразивший более 2,4 миллиона человек по всему миру коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает lenta.ru со Reuters.

"Все доступные данные свидетельствуют о том, что вирус произошел от животного и не был каким-то образом сконструирован в лаборатории или где-то еще", - заявила на брифинге в Женеве спикер ВОЗ Фадела Чаиб.

Она рассказала, что пока неясно, как именно инфекция перешагнула межвидовый барьер и стала передаваться людям, однако отвергла звучавшие ранее версии того, что вирус разработан людьми.

17 апреля сообщалось, что разведка США проверяет версию о появлении инфекции в лаборатории китайского Уханя.

Версию о том, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, упомянула Fox News. Аналогичную версию выдвигала и британская Daily Mail. Китай опровергает все слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории