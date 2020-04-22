Девушку, обматерившую милиционеров, отпустили под домашний арест. Об этом сообщает комендатура столицы.

Напомним, 22-летняя жительница Бишкека в нецензурных выражениях высказалась о милиционерах, кыргызах и Бишкеке. На нее было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса. Октябрьский районный избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО -1 сроком на 15 дней.

Накануне суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Однако, девушка по-прежнему является фигурантом уголовного дела. Ей грозит крупный штраф – до 300 тысяч сомов или лишение свободы сроком до 5 лет.