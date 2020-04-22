Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Девушку, обматерившую милиционеров, отпустили под домашний арест

205  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Девушку, обматерившую милиционеров, отпустили под домашний арест. Об этом сообщает комендатура столицы.

Напомним, 22-летняя жительница Бишкека в нецензурных выражениях высказалась о милиционерах, кыргызах и Бишкеке. На нее было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса. Октябрьский районный избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО -1 сроком на 15 дней.

Накануне суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Однако, девушка по-прежнему является фигурантом уголовного дела. Ей грозит крупный штраф – до 300 тысяч сомов или лишение свободы сроком до 5 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387427
Теги:
МВД, Бишкек, скандал, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  