Суд по событиям в Кой-Таше отложен. Алмазбеку Атамбаеву стало плохо

Судебный процесс по койташским событиям отложен на 27 апреля. Об этом написала член СДПК и подсудимая по данному делу Кундуз Жолдубаева.

Процесс должен был продолжиться сегодня, 22 апреля, в Первомайском суде столицы. Однако, его так и не смогли начать по причине того, что некоторые участники процесса не смогли добраться. Кроме того, на процесс не доставили экс-президента Алмазбека Атамбаева из-за ухудшения его состояния здоровья.

Отметим, в комендатуре Бишкека адвокатам не удалось получить пропуска для свободного передвижения по городу в дневное время.

Напомним, 7 августа в Кой-Таше в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева ГКНБ начали спецоперацию по силовому приводу Атамбаева на допрос. Экс-президент укрылся в особняке, операция закончилась противостоянием местных жителей и спецназа. Был убит командир подразделения "Альфа", тяжелую травму головного мозга получил глава ГУВД Чуйской области. Травмы послучили более ста человек из числа силовиков и местных жителей. На следующий день, 8 августа, Алмазбек Атамбаев сдался властям, после этого его сторонники пытались устроить беспорядки в Бишкеке.

Сейчас ему и его сторонникам предъявлены обвинения в совершении целого ряда серьезных преступлений - убийство, захват заложников, хранение оружия и так далее. Они отрицают свою вину, указывая, что действия властей с самого начала были незаконными.